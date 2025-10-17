РУС
Новости Консульства Украины в Словакии
Украина намерена открыть Генеральное консульство в Пряшеве, - Сибига

Сибига об открытии консульства в Пряшеве

До конца этого года Украина намерена открыть в словацком Пряшеве Генеральное консульство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров в Кошице со словацким коллегой Юраем Бланаром.

Так, он отметил, что Украина усилит свое дипломатическое присутствие в Словакии.

"Мы намерены открыть наше Генеральное консульство в Пряшеве до конца года. Это поможет улучшить качество консульских услуг для украинской громады в восточной Словакии. Мы заинтересованы в развитии прагматичного, взаимовыгодного и добрососедского сотрудничества между Украиной и Словакией", - добавил он.

консульство Словакия Сибига Андрей
