Украина намерена открыть Генеральное консульство в Пряшеве, - Сибига

До конца этого года Украина намерена открыть в словацком Пряшеве Генеральное консульство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров в Кошице со словацким коллегой Юраем Бланаром.

Так, он отметил, что Украина усилит свое дипломатическое присутствие в Словакии.

"Мы намерены открыть наше Генеральное консульство в Пряшеве до конца года. Это поможет улучшить качество консульских услуг для украинской громады в восточной Словакии. Мы заинтересованы в развитии прагматичного, взаимовыгодного и добрососедского сотрудничества между Украиной и Словакией", - добавил он.

