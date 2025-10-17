УКР
Україна та Словаччина домовилися про відкриття української школи в Братиславі, - Свириденко

свириденко,фіцо

Для дітей українських громадян, які проживають у Словаччині, відкриють українську державну школу у Братиславі.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після українсько-словацьких міжурядових консультацій за участі прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у Кошице, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що школа допоможе українським дітям зберегти зв’язок із рідною мовою та культурою, продовжувати навчання в офлайн-режимі та підтримувати освітній рівень, необхідний у майбутньому.

"Мені здається, це тема, яка дійсно потребує особливої уваги і той факт, що ми сьогодні підтвердили налаштованість на відкриття української державної школи Братиславі", - сказала очільниця Кабміну.

Також домовленності між Україною та Словаччиною передбачають увагу до нацменшин та підтримку української ідентичності за кордоном.

Читайте також: Україна має намір відкрити Генеральне консульство у Пряшеві, - Сибіга

Словаччина (1229) українці (2616) школа (2282) Свириденко Юлія (535)
Точно фіцик запав на Юлю
17.10.2025 19:22 Відповісти
17.10.2025 19:32 Відповісти
Ви договарюйте до кінця. Відкрили українську школу в обмін на те що Україна не буде бити по рашистському нафтопроводу
17.10.2025 19:45 Відповісти
От мерзота зелена!!!
17.10.2025 20:37 Відповісти
Свириденко до фіца знайшла магічний ключик?
17.10.2025 20:33 Відповісти
 
 