Украина и Словакия договорились об открытии украинской школы в Братиславе, - Свириденко

Для детей украинских граждан, проживающих в Словакии, откроют украинскую государственную школу в Братиславе.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после украинско-словацких межправительственных консультаций с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кошице, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что школа поможет украинским детям сохранить связь с родным языком и культурой, продолжать обучение в офлайн-режиме и поддерживать образовательный уровень, необходимый в будущем.

"Мне кажется, это тема, которая действительно требует особого внимания и тот факт, что мы сегодня подтвердили настрой на открытие украинской государственной школы в Братиславе", - сказала глава Кабмина.

Также договоренности между Украиной и Словакией предусматривают внимание к нацменьшинствам и поддержку украинской идентичности за рубежом.

