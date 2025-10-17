РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9526 посетителей онлайн
Новости
440 5

Украина и Словакия договорились об открытии украинской школы в Братиславе, - Свириденко

свириденко,фицо

Для детей украинских граждан, проживающих в Словакии, откроют украинскую государственную школу в Братиславе.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после украинско-словацких межправительственных консультаций с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кошице, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что школа поможет украинским детям сохранить связь с родным языком и культурой, продолжать обучение в офлайн-режиме и поддерживать образовательный уровень, необходимый в будущем.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Мне кажется, это тема, которая действительно требует особого внимания и тот факт, что мы сегодня подтвердили настрой на открытие украинской государственной школы в Братиславе", - сказала глава Кабмина.

Также договоренности между Украиной и Словакией предусматривают внимание к нацменьшинствам и поддержку украинской идентичности за рубежом.

Читайте также: Украина намерена открыть Генеральное консульство в Пряшеве, - Сибига

Автор: 

Словакия (1080) украинцы (3925) школа (3060) Свириденко Юлия (254)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точно фіцик запав на Юлю
показать весь комментарий
17.10.2025 19:22 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2025 19:32 Ответить
Ви договарюйте до кінця. Відкрили українську школу в обмін на те що Україна не буде бити по рашистському нафтопроводу
показать весь комментарий
17.10.2025 19:45 Ответить
От мерзота зелена!!!
показать весь комментарий
17.10.2025 20:37 Ответить
Свириденко до фіца знайшла магічний ключик?
показать весь комментарий
17.10.2025 20:33 Ответить
 
 