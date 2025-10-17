УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9526 відвідувачів онлайн
Новини Військова допомога Україні Програма PURL
1 120 13

Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа, - Reuters

Військова допомога Україні

Кільський інститут світової економіки повідомив, що військова допомога Україні скоротилася на 43% у липні та серпні порівняно з першою половиною року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"За даними інституту, більша частина військової підтримки зараз надходить через програму "Список пріоритетних вимог України" (PURL). До неї входять союзники НАТО з Бельгії, Канади, Данії, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Норвегії та Швеції", - пише агентство.

Зазначається, що ініціатива PURL замінила пожертвування зброї США Україні та тепер вимагає від союзників оплати поставок зброї США.

Також читайте: Україна підготувала для Трампа презентацію про використання Tomahawk проти РФ, - Reuters

Що таке програма PURL

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.

Автор: 

допомога (8822) війна в Україні (6597)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
це було прогнозовано. Трумп жене пургу і дує в куйлову сопілку
показати весь коментар
17.10.2025 19:42 Відповісти
+3
Оманська Гнида докерувалась
показати весь коментар
17.10.2025 19:50 Відповісти
+1
А в скільки разів скоротиться допомога Україні в разі укладання якогось перемир'я? Попробуєте з Європи хоч копійку чи патрон тоді вибити коли даже зараз при відкритій агресії зі сторони Сосії, Європа особливо не чухається
показати весь коментар
17.10.2025 19:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це було прогнозовано. Трумп жене пургу і дує в куйлову сопілку
показати весь коментар
17.10.2025 19:42 Відповісти
Русня сьогодні нам допомогла трошки

показати весь коментар
17.10.2025 19:43 Відповісти
Тепер, гроші, які приблуди95, ригоАНАЛИ, симоненко, вітренчиха мартинюк, єжелі, кузьмук, гройсман, дубілєт, повиводили з України, будуть ПОВЕРНУТІ в Україну, під контролем Західних Партнерів????
показати весь коментар
17.10.2025 19:43 Відповісти
А в скільки разів скоротиться допомога Україні в разі укладання якогось перемир'я? Попробуєте з Європи хоч копійку чи патрон тоді вибити коли даже зараз при відкритій агресії зі сторони Сосії, Європа особливо не чухається
показати весь коментар
17.10.2025 19:43 Відповісти
Дурня якась
показати весь коментар
17.10.2025 19:51 Відповісти
Оманська Гнида докерувалась
показати весь коментар
17.10.2025 19:50 Відповісти
Це тобі ботоксний упир таку інформацію повідомив?
показати весь коментар
17.10.2025 20:49 Відповісти
Оце ***** здобуток української дипломатії на чолі з дефективними менеджерами...
показати весь коментар
17.10.2025 19:50 Відповісти
Нічого страшного, Зеленський сказав, що Україна наростила випуск вітчизняного виробництва зброї у рази, а обсяг складає під 80 % від західного. Даже залишились рештки,....будемо продавати всім бажаючим,....мабуть перші на черзі мексиканські картелі.
показати весь коментар
17.10.2025 19:50 Відповісти
Так у нас зброї просто ЗАВАЛИСЬ !! ))

Зельона Гнида ахметовський холуй шмигаль сказав - інфа 100%

Шмигаль: за три роки спроможності оборонного виробництва України зросли у 35 разів

Спроможності українського ОПК у 2025 році оцінюються у $35 млрд.

https://lb.ua/author/2180_tetyana_boyarchuk Тетяна Боярчук, Авторка новин


показати весь коментар
17.10.2025 19:52 Відповісти
Слава прапорщику кгб товарищу красноффу. Предлагаю за антиукраинскую работу присвоить ему высокие награды расии. Заслужила собака! А на стене в Овальном Кабинете повесить портрет путина.
показати весь коментар
17.10.2025 19:53 Відповісти
а агента Буратіно ?
показати весь коментар
17.10.2025 19:55 Відповісти
пи*деш и провокация! Каждый день новый пост как очередной еврохер заявляет что они раращивают помощь Украине!
показати весь коментар
17.10.2025 20:20 Відповісти
 
 