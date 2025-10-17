Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа, - Reuters

Кільський інститут світової економіки повідомив, що військова допомога Україні скоротилася на 43% у липні та серпні порівняно з першою половиною року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"За даними інституту, більша частина військової підтримки зараз надходить через програму "Список пріоритетних вимог України" (PURL). До неї входять союзники НАТО з Бельгії, Канади, Данії, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Норвегії та Швеції", - пише агентство.

Зазначається, що ініціатива PURL замінила пожертвування зброї США Україні та тепер вимагає від союзників оплати поставок зброї США.

Що таке програма PURL

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.