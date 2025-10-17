Военная помощь Украине сократилась на 43% этим летом, - Reuters

Кильский институт мировой экономики сообщил, что военная помощь Украине сократилась на 43% в июле и августе по сравнению с первой половиной года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"По данным института, большая часть военной поддержки сейчас поступает через программу "Список приоритетных требований Украины" (PURL). В нее входят союзники НАТО из Бельгии, Канады, Дании, Германии, Латвии, Нидерландов, Норвегии и Швеции", - пишет агентство.

Отмечается, что инициатива PURL заменила пожертвования оружия США Украине и теперь требует от союзников оплаты поставок оружия США.

Что такое программа PURL

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и длительного мира.