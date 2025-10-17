РУС
Военная помощь Украине сократилась на 43% этим летом, - Reuters

Военная помощь Украине

Кильский институт мировой экономики сообщил, что военная помощь Украине сократилась на 43% в июле и августе по сравнению с первой половиной года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"По данным института, большая часть военной поддержки сейчас поступает через программу "Список приоритетных требований Украины" (PURL). В нее входят союзники НАТО из Бельгии, Канады, Дании, Германии, Латвии, Нидерландов, Норвегии и Швеции", - пишет агентство.

Отмечается, что инициатива PURL заменила пожертвования оружия США Украине и теперь требует от союзников оплаты поставок оружия США.

Читайте также: Страны НАТО, которые не присоединились к инициативе PURL по закупке оружия для Украины, находятся под политическим давлением, - Politico

Что такое программа PURL

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и длительного мира.

Топ комментарии
+3
це було прогнозовано. Трумп жене пургу і дує в куйлову сопілку
17.10.2025 19:42 Ответить
+3
Оманська Гнида докерувалась
17.10.2025 19:50 Ответить
+1
А в скільки разів скоротиться допомога Україні в разі укладання якогось перемир'я? Попробуєте з Європи хоч копійку чи патрон тоді вибити коли даже зараз при відкритій агресії зі сторони Сосії, Європа особливо не чухається
17.10.2025 19:43 Ответить
це було прогнозовано. Трумп жене пургу і дує в куйлову сопілку
17.10.2025 19:42 Ответить
Русня сьогодні нам допомогла трошки

17.10.2025 19:43 Ответить
Тепер, гроші, які приблуди95, ригоАНАЛИ, симоненко, вітренчиха мартинюк, єжелі, кузьмук, гройсман, дубілєт, повиводили з України, будуть ПОВЕРНУТІ в Україну, під контролем Західних Партнерів????
17.10.2025 19:43 Ответить
А в скільки разів скоротиться допомога Україні в разі укладання якогось перемир'я? Попробуєте з Європи хоч копійку чи патрон тоді вибити коли даже зараз при відкритій агресії зі сторони Сосії, Європа особливо не чухається
17.10.2025 19:43 Ответить
Дурня якась
17.10.2025 19:51 Ответить
Оманська Гнида докерувалась
17.10.2025 19:50 Ответить
Це тобі ботоксний упир таку інформацію повідомив?
17.10.2025 20:49 Ответить
Оце ***** здобуток української дипломатії на чолі з дефективними менеджерами...
17.10.2025 19:50 Ответить
Нічого страшного, Зеленський сказав, що Україна наростила випуск вітчизняного виробництва зброї у рази, а обсяг складає під 80 % від західного. Даже залишились рештки,....будемо продавати всім бажаючим,....мабуть перші на черзі мексиканські картелі.
17.10.2025 19:50 Ответить
Так у нас зброї просто ЗАВАЛИСЬ !! ))

Зельона Гнида ахметовський холуй шмигаль сказав - інфа 100%

Шмигаль: за три роки спроможності оборонного виробництва України зросли у 35 разів

Спроможності українського ОПК у 2025 році оцінюються у $35 млрд.

https://lb.ua/author/2180_tetyana_boyarchuk Тетяна Боярчук, Авторка новин


17.10.2025 19:52 Ответить
Слава прапорщику кгб товарищу красноффу. Предлагаю за антиукраинскую работу присвоить ему высокие награды расии. Заслужила собака! А на стене в Овальном Кабинете повесить портрет путина.
17.10.2025 19:53 Ответить
а агента Буратіно ?
17.10.2025 19:55 Ответить
пи*деш и провокация! Каждый день новый пост как очередной еврохер заявляет что они раращивают помощь Украине!
17.10.2025 20:20 Ответить
 
 