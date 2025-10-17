Военная помощь Украине сократилась на 43% этим летом, - Reuters
Кильский институт мировой экономики сообщил, что военная помощь Украине сократилась на 43% в июле и августе по сравнению с первой половиной года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"По данным института, большая часть военной поддержки сейчас поступает через программу "Список приоритетных требований Украины" (PURL). В нее входят союзники НАТО из Бельгии, Канады, Дании, Германии, Латвии, Нидерландов, Норвегии и Швеции", - пишет агентство.
Отмечается, что инициатива PURL заменила пожертвования оружия США Украине и теперь требует от союзников оплаты поставок оружия США.
Что такое программа PURL
Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.
Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.
Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и длительного мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зельона Гнида ахметовський холуй шмигаль сказав - інфа 100%
Шмигаль: за три роки спроможності оборонного виробництва України зросли у 35 разів
Спроможності українського ОПК у 2025 році оцінюються у $35 млрд.
https://lb.ua/author/2180_tetyana_boyarchuk Тетяна Боярчук, Авторка новин