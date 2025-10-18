Аварійні відключення запроваджено на Сумщині

За вказівкою НЕК "Укренерго", зранку 18 жовтня 2025 року на території Сумщини запроваджено графіки аварійних відключень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів.

В ОВА нагадують, що графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екстрені відключення світла знову запровадили у Києві та області, - ДТЕК

"Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією рф", - йдеться у повідомленні.

Де дізнаватися інформацію про відключення?

Інформація при АВАРІЙНИХ знеструмленнях відображається НА МОМЕНТ ВІДКЛЮЧЕННЯ в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Коли ГАВ скасують?

"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", - пояснили в ОВА.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ ударила по енергооб’єкту у Корюківському районі Чернігівщини, там знеструмлено 17 тис. абонентів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі