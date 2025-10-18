Аварійні відключення запроваджено на Сумщині
За вказівкою НЕК "Укренерго", зранку 18 жовтня 2025 року на території Сумщини запроваджено графіки аварійних відключень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів.
В ОВА нагадують, що графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки.
"Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією рф", - йдеться у повідомленні.
Де дізнаватися інформацію про відключення?
Інформація при АВАРІЙНИХ знеструмленнях відображається НА МОМЕНТ ВІДКЛЮЧЕННЯ в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Коли ГАВ скасують?
"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", - пояснили в ОВА.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ ударила по енергооб’єкту у Корюківському районі Чернігівщини, там знеструмлено 17 тис. абонентів.
Якщо знищити електросистему рФ на її європейській частині,економіка рухне протягом місяця. Читайте експертів " Institute for the Study of War" ,що вони писали ще на початку 2024 року. Але у нас вирішили що це маячня і не придали цьому значення.Зате ванюшкі взяли це на замітку. Не знищуєте ви,знищують вони.І це вони роблять успішно.А ви далі знищуйте нафтопереробку з запасом міцності 40%. За даними все тих американців,ми знищили лише 21% ,а це навіть ще до "0" не дійшли. А отже з такими темпами економіка рФ буде відчувати проблеми років через 3-4.А чи витримає наша???
позавчора 16 жовтня була уражена підстанція "Балашовська" 500 кВ у Волгоградській області (50°59'05.0"N 42°24'01.0"E , від Харкова 450 км)
ПС "Балашовська" забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС у Центральний регіон РФ, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.
вчора 17 жовтня була уражена ПС «Владімірская» 750/500/220/110/10 кВ. Це найпотужніша підстанція на расії, і навіть у Європі. Її встановлена потужність складає біля 5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E),
Вона збудована у 1955 році, є вузловим енергооб'єктом Володимирської області. Вона забезпечує видачу потужності Волзької ГЕС, Калінінської АЕС та Костромської ГРЕС до енергосистем Володимирської, Іванівської та частково Московської областей.