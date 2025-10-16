УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9795 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
1 408 16

Екстрені відключення світла знову запровадили у Києві та області, - ДТЕК

Екстрені відключення світла. Де запровадили?

У Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

Екстрені відключення застосовано за наказом "Укренерго".

Нагадаємо, 15 жовтня у столиці та області запроваджували екстрені відключення електроенергії. Згодом їх скасували.

16 жовтня знеструмлювали споживачів у Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (20306) Київська область (4316) ДТЕК (2024) відключення світла (1160)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Зеля, де обіцяні удари по моцкві у відповідь? Чи ти як Тампон чим більше ***** тебе принижує тим більше ти у віко ***** хочеш зазирнути
показати весь коментар
16.10.2025 15:57 Відповісти
+4
А на календарі лише 16 жовтня. Потужний трьохрівневий захист зелемерзотників працює.
показати весь коментар
16.10.2025 15:57 Відповісти
+3
А на москві і на інших містах московії світло горить чудово. Жріть дурні. Ви самі за це голосували, за темноту і руїну.
показати весь коментар
16.10.2025 15:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А на москві і на інших містах московії світло горить чудово. Жріть дурні. Ви самі за це голосували, за темноту і руїну.
показати весь коментар
16.10.2025 15:56 Відповісти
Зеля, де обіцяні удари по моцкві у відповідь? Чи ти як Тампон чим більше ***** тебе принижує тим більше ти у віко ***** хочеш зазирнути
показати весь коментар
16.10.2025 15:57 Відповісти
Члєнограй впевнений що ударів "мопедами" по кацапським нпз цілком достатньо для задоволення мудрого наріду.
показати весь коментар
16.10.2025 15:59 Відповісти
Йому це робить нізззяяяя бо у Патрушева ще з Оману на Вовчимка маитеріали є.
показати весь коментар
16.10.2025 16:06 Відповісти
Це вам патрушєв повідомив?
показати весь коментар
16.10.2025 17:46 Відповісти
А на календарі лише 16 жовтня. Потужний трьохрівневий захист зелемерзотників працює.
показати весь коментар
16.10.2025 15:57 Відповісти
Ну, навіть Ізраїлський залізний купол, який з американцями багато років розробляли напропускав купу "високотехнологічних" ракет та БПЛА перських монстрів. Про поляків мовчу. Добре на дивані контролювати...
показати весь коментар
16.10.2025 17:49 Відповісти
Правильно, Рінат же не лох щоб імпортувати дорогу європейську електроенергію, хай краще кияни посидять без світла, а як буде профіцит - Рінат краще її експортує за тверду валюту.
показати весь коментар
16.10.2025 16:02 Відповісти
у рєната, дохеріща яхт і замків.
от українці і утримують їх!
інакше ніяк!
а рєнат за це кіло гречки та кільку в банці, як гуманітарку.
бидло дуже в захваті.
показати весь коментар
16.10.2025 16:06 Відповісти
Це що, жарт такий?! В них були екстренні з 10.00 до 13.00, а тепер екстренні з 16.00 години?! Геть й*бу дали, тварюки?! Такого навіть в 22 році не було!
показати весь коментар
16.10.2025 16:04 Відповісти
ще, нема морозів і день відносно довгий!
показати весь коментар
16.10.2025 16:07 Відповісти
Газ кловани теж не закупили. В зимку будемо грітися асфальтом.
показати весь коментар
16.10.2025 16:12 Відповісти
Будемо топити клованами, а що робити.
показати весь коментар
16.10.2025 16:46 Відповісти
немає світла? - купіть.
або не вмикайте електроприлади.
показати весь коментар
16.10.2025 16:30 Відповісти
Купите, и в ведре носите. Удачи оптимистам.
показати весь коментар
16.10.2025 16:45 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/19851 Володимир Omelyan News:
І так у всьому… 10 жовтня Зеленський зібрав керівництво ОП, МЗС, Міноборони та інших відомств. Головне питання - аудит домовленостей із партнерами щодо захисту енергетики.
Президент вкотре намагався з'ясувати, хто відповідає за оборону енергооб'єктів, і чим він може допомогти. Попередня Ставка 6 жовтня завершилася суперечками, і цього разу напруга була не меншою - саме в день, коли росіяни атакували дві київські ТЕЦ, залишивши половину міста без світла й води. Навіть урядовий квартал опинився без водопостачання.
Під час подібних нарад, кажуть учасники, чим довше триває розмова, тим менше ясності, хто за що відповідає. В якийсь момент Зеленський у праведному гніві просто переходить на крик, щоб змусити чиновників говорити по суті.
Урядовці традиційно звинувачують "попередників". Тим часом Росія лише посилює терор: за тиждень тричі била по газових об'єктах, а Київ і області переходять у режим відключень світла.
Чи встоїть українська енергетична система під російськими атаками, до яких сценаріїв варто готуватись, де проблеми зі світлом будуть гарантовано та як Росія змінила свою тактику на терор великих міст, https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/16/8002928/ детальніше розібралась "Українська правда", читайте цю статтю
показати весь коментар
16.10.2025 16:47 Відповісти
 
 