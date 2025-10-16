Екстрені відключення світла знову запровадили у Києві та області, - ДТЕК
У Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Екстрені відключення застосовано за наказом "Укренерго".
Нагадаємо, 15 жовтня у столиці та області запроваджували екстрені відключення електроенергії. Згодом їх скасували.
16 жовтня знеструмлювали споживачів у Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях.
от українці і утримують їх!
інакше ніяк!
а рєнат за це кіло гречки та кільку в банці, як гуманітарку.
бидло дуже в захваті.
або не вмикайте електроприлади.
І так у всьому… 10 жовтня Зеленський зібрав керівництво ОП, МЗС, Міноборони та інших відомств. Головне питання - аудит домовленостей із партнерами щодо захисту енергетики.
Президент вкотре намагався з'ясувати, хто відповідає за оборону енергооб'єктів, і чим він може допомогти. Попередня Ставка 6 жовтня завершилася суперечками, і цього разу напруга була не меншою - саме в день, коли росіяни атакували дві київські ТЕЦ, залишивши половину міста без світла й води. Навіть урядовий квартал опинився без водопостачання.
Під час подібних нарад, кажуть учасники, чим довше триває розмова, тим менше ясності, хто за що відповідає. В якийсь момент Зеленський у праведному гніві просто переходить на крик, щоб змусити чиновників говорити по суті.
Урядовці традиційно звинувачують "попередників". Тим часом Росія лише посилює терор: за тиждень тричі била по газових об'єктах, а Київ і області переходять у режим відключень світла.
