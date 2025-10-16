РУС
Новости Отключение электроэнергии
1 184 14

Экстренные отключения света снова ввели в Киеве и области, - ДТЭК

Экстренные отключения света. Где ввели?

В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Экстренные отключения применены по приказу "Укрэнерго".

Напомним, 15 октября в столице и области вводили экстренные отключения электроэнергии. Впоследствии их отменили.

16 октября обесточивали потребителей в Харьковской, Сумской, Полтавской и других областях.

Автор: 

Киев (26243) Киевская область (4407) ДТЭК (539) отключение света (460)
А на москві і на інших містах московії світло горить чудово. Жріть дурні. Ви самі за це голосували, за темноту і руїну.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:56 Ответить
Зеля, де обіцяні удари по моцкві у відповідь? Чи ти як Тампон чим більше ***** тебе принижує тим більше ти у віко ***** хочеш зазирнути
показать весь комментарий
16.10.2025 15:57 Ответить
Члєнограй впевнений що ударів "мопедами" по кацапським нпз цілком достатньо для задоволення мудрого наріду.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:59 Ответить
Йому це робить нізззяяяя бо у Патрушева ще з Оману на Вовчимка маитеріали є.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:06 Ответить
А на календарі лише 16 жовтня. Потужний трьохрівневий захист зелемерзотників працює.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:57 Ответить
Правильно, Рінат же не лох щоб імпортувати дорогу європейську електроенергію, хай краще кияни посидять без світла, а як буде профіцит - Рінат краще її експортує за тверду валюту.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:02 Ответить
у рєната, дохеріща яхт і замків.
от українці і утримують їх!
інакше ніяк!
а рєнат за це кіло гречки та кільку в банці, як гуманітарку.
бидло дуже в захваті.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:06 Ответить
Це що, жарт такий?! В них були екстренні з 10.00 до 13.00, а тепер екстренні з 16.00 години?! Геть й*бу дали, тварюки?! Такого навіть в 22 році не було!
показать весь комментарий
16.10.2025 16:04 Ответить
ще, нема морозів і день відносно довгий!
показать весь комментарий
16.10.2025 16:07 Ответить
Газ кловани теж не закупили. В зимку будемо грітися асфальтом.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:12 Ответить
Будемо топити клованами, а що робити.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:46 Ответить
немає світла? - купіть.
або не вмикайте електроприлади.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:30 Ответить
Купите, и в ведре носите. Удачи оптимистам.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:45 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/19851 Володимир Omelyan News:
І так у всьому… 10 жовтня Зеленський зібрав керівництво ОП, МЗС, Міноборони та інших відомств. Головне питання - аудит домовленостей із партнерами щодо захисту енергетики.
Президент вкотре намагався з'ясувати, хто відповідає за оборону енергооб'єктів, і чим він може допомогти. Попередня Ставка 6 жовтня завершилася суперечками, і цього разу напруга була не меншою - саме в день, коли росіяни атакували дві київські ТЕЦ, залишивши половину міста без світла й води. Навіть урядовий квартал опинився без водопостачання.
Під час подібних нарад, кажуть учасники, чим довше триває розмова, тим менше ясності, хто за що відповідає. В якийсь момент Зеленський у праведному гніві просто переходить на крик, щоб змусити чиновників говорити по суті.
Урядовці традиційно звинувачують "попередників". Тим часом Росія лише посилює терор: за тиждень тричі била по газових об'єктах, а Київ і області переходять у режим відключень світла.
Чи встоїть українська енергетична система під російськими атаками, до яких сценаріїв варто готуватись, де проблеми зі світлом будуть гарантовано та як Росія змінила свою тактику на терор великих міст, https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/16/8002928/ детальніше розібралась "Українська правда", читайте цю статтю
показать весь комментарий
16.10.2025 16:47 Ответить
 
 