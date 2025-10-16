Экстренные отключения света снова ввели в Киеве и области, - ДТЭК
В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Экстренные отключения применены по приказу "Укрэнерго".
Напомним, 15 октября в столице и области вводили экстренные отключения электроэнергии. Впоследствии их отменили.
16 октября обесточивали потребителей в Харьковской, Сумской, Полтавской и других областях.
от українці і утримують їх!
інакше ніяк!
а рєнат за це кіло гречки та кільку в банці, як гуманітарку.
бидло дуже в захваті.
або не вмикайте електроприлади.
І так у всьому… 10 жовтня Зеленський зібрав керівництво ОП, МЗС, Міноборони та інших відомств. Головне питання - аудит домовленостей із партнерами щодо захисту енергетики.
Президент вкотре намагався з'ясувати, хто відповідає за оборону енергооб'єктів, і чим він може допомогти. Попередня Ставка 6 жовтня завершилася суперечками, і цього разу напруга була не меншою - саме в день, коли росіяни атакували дві київські ТЕЦ, залишивши половину міста без світла й води. Навіть урядовий квартал опинився без водопостачання.
Під час подібних нарад, кажуть учасники, чим довше триває розмова, тим менше ясності, хто за що відповідає. В якийсь момент Зеленський у праведному гніві просто переходить на крик, щоб змусити чиновників говорити по суті.
Урядовці традиційно звинувачують "попередників". Тим часом Росія лише посилює терор: за тиждень тричі била по газових об'єктах, а Київ і області переходять у режим відключень світла.
Чи встоїть українська енергетична система під російськими атаками, до яких сценаріїв варто готуватись, де проблеми зі світлом будуть гарантовано та як Росія змінила свою тактику на терор великих міст, https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/16/8002928/ детальніше розібралась "Українська правда", читайте цю статтю