В ряде областей введены аварийные отключения. По всем регионам Украины вероятно введение графиков ограничения мощности, - Укрэнерго
Из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Полтавской и других областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Ночью враг в очередной раз нанес беспилотные удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы уже начались.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения. Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.
На Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Это - следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.
Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины - вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей.
Керують країною як можуть.
Викладаються на всі 100%. І Рада, набрана з невдах та аферистів - теж працює не покладаючи рук.
Чи може хтось сподівався на інше?
их уже нмчего не изменит.