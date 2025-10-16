РУС
В ряде областей введены аварийные отключения. По всем регионам Украины вероятно введение графиков ограничения мощности, - Укрэнерго

Энергоснабжение в Украине

Из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Полтавской и других областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Ночью враг в очередной раз нанес беспилотные удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы уже начались.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения. Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

На Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Это - следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.

Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины - вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, - Зеленский

Автор: 

обстрел (30036) энергетика (2693) Укрэнерго (672) отключение света (460)
А де трьохрівневий захист на енергооб'єктах? В офшорах?
16.10.2025 10:15 Ответить
Ну що ви до артистів та сценаристів докопались?
Керують країною як можуть.
Викладаються на всі 100%. І Рада, набрана з невдах та аферистів - теж працює не покладаючи рук.
Чи може хтось сподівався на інше?
16.10.2025 10:28 Ответить
Аварийным бригадам, дежурным диспетчерам и всему техническому персоналу который круглосуточно бегает и латает дыры в "фигенном захисте" необходимо признание и премии давать! А всем пиСтоболам, которые рассказывали и рассказывают, как они старались, деньги ОСВАИВАЛИ! Головы ОТОРВАТЬ!
16.10.2025 10:25 Ответить
не будет не первого ни вторго, а на следующих выборах, земляки стуча копытами, побегут голосовать за того кто больше всех наобещает.

их уже нмчего не изменит.
16.10.2025 10:28 Ответить
Я думаю, всі вже бачать, що на цій державі можна ставити жирний хрест. 4 рік війни, ************* про "захист", децентралізацію, посилення енергетики, та ін. лилося рікою, а де факто, ця гниль мерзотна, не зробила абсолютно нічого, і ми маємо результат жовтня 22 року, коли від кількох ударів система зробила кря. І знову жодна мразота не понесе покарання, а люди гибітимуть в блекаутах. Просто нах цю помийку зелену.
16.10.2025 10:39 Ответить
Були відключення світла. Щороку те саме. Кацапи уроди
16.10.2025 10:46 Ответить
 
 