У низці областей запроваджені аварійні відключення. По всіх регіонах України - ймовірне запровадження графіків обмеження потужності, - Укренерго
Через удари ворога по енергетичній інфраструктурі знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися.
Через складну ситуацію в енергосистемі - у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.
Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.
Керують країною як можуть.
Викладаються на всі 100%. І Рада, набрана з невдах та аферистів - теж працює не покладаючи рук.
Чи може хтось сподівався на інше?
их уже нмчего не изменит.
Страна Украина была, есть и будет.
коли відзвітували про захист енергоструктури, а від десятка цілеспрямованих шахедів жиденько обісрались.. вчергове.
чесно, друге бажання після смерті ***** щоб і наші можновладці повиздихали..