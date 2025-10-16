УКР
У низці областей запроваджені аварійні відключення. По всіх регіонах України - ймовірне запровадження графіків обмеження потужності, - Укренерго

Енергопостачання в Україн

Через удари ворога по енергетичній інфраструктурі знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Через складну ситуацію в енергосистемі - у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.

Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни б'ють "шахедами" з касетними боєприпасами, - Зеленський

Автор: 

обстріл (31380) енергетика (2785) Укренерго (2769) відключення світла (1157)
Топ коментарі
+4
Я думаю, всі вже бачать, що на цій державі можна ставити жирний хрест. 4 рік війни, ************* про "захист", децентралізацію, посилення енергетики, та ін. лилося рікою, а де факто, ця гниль мерзотна, не зробила абсолютно нічого, і ми маємо результат жовтня 22 року, коли від кількох ударів система зробила кря. І знову жодна мразота не понесе покарання, а люди гибітимуть в блекаутах. Просто нах цю помийку зелену.
16.10.2025 10:39 Відповісти
+2
А де трьохрівневий захист на енергооб'єктах? В офшорах?
16.10.2025 10:15 Відповісти
+2
Ну що ви до артистів та сценаристів докопались?
Керують країною як можуть.
Викладаються на всі 100%. І Рада, набрана з невдах та аферистів - теж працює не покладаючи рук.
Чи може хтось сподівався на інше?
16.10.2025 10:28 Відповісти
Аварийным бригадам, дежурным диспетчерам и всему техническому персоналу который круглосуточно бегает и латает дыры в "фигенном захисте" необходимо признание и премии давать! А всем пиСтоболам, которые рассказывали и рассказывают, как они старались, деньги ОСВАИВАЛИ! Головы ОТОРВАТЬ!
16.10.2025 10:25 Відповісти
не будет не первого ни вторго, а на следующих выборах, земляки стуча копытами, побегут голосовать за того кто больше всех наобещает.

их уже нмчего не изменит.
16.10.2025 10:28 Відповісти
Так а хто буде голосувати, притомні люди виїхали. Пенсіонерам зейло завжди подобався, а ще й піднімуть пенсію перед виборами, держслубовців усе влаштовує, у них з/п щопівроку піднімається ще й красти можна як ніколи, а більше голосувати й нікому, військових не так багато, щоб їх голоси щось змінили.
16.10.2025 11:09 Відповісти
А ти такий знаток що аж ужасть,перед тим як ригати свої висери, поцікався скількі сіл в Україні забезпечують себе опаленям та світлом,АВТОНОМНО, а то чуєш звін,а не знаєш де він в питаннях де сам не маєш розуміння.
16.10.2025 11:27 Відповісти
Леди, на себе крест ставьте.
Страна Украина была, есть и будет.
16.10.2025 12:34 Відповісти
Були відключення світла. Щороку те саме. Кацапи уроди
16.10.2025 10:46 Відповісти
Не тільки кацапи. А й уся зелена мерзота, яка нам брехала про децентралізацію та захист. Це вже вся система гнила повністю, вони абсолютно нічого не роблять тільки брешуть.
16.10.2025 12:07 Відповісти
це наслідок не атак ерефії, це наслідок зеленого казнокрадства, шапкозадинання і відвертої брехні.
коли відзвітували про захист енергоструктури, а від десятка цілеспрямованих шахедів жиденько обісрались.. вчергове.
чесно, друге бажання після смерті ***** щоб і наші можновладці повиздихали..
16.10.2025 11:29 Відповісти
Хай здихають з ****** разом, в пекельних муках, що б уся брехлива мерзота повідкушувала собі від агонії язики, і гундосий клоп - перший.
16.10.2025 12:08 Відповісти
Українцям приготуватись до подорожчання електроенергії - злі язики говорять що бандит ахметка чергову яхту пригледів а "дефіцит" це для відволікання уваги ЛОХторату! Недавно проходили ми вже це!
16.10.2025 12:15 Відповісти
 
 