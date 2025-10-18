Ворог вдарив по АЗС у Сумах, постраждала жінка
З ночі 18 жовтня Сумська громада перебуває під масованими ударами ворога
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Близько 12:20 ворог прицільно атакував ударним БпЛА автозаправку у Зарічному районі Сум.
"Попередньо, обійшлося без загиблих", - зазначив Григоров.
Внаслідок атаки постраждала 51-річна жінка. Їй надається необхідна допомога.
Також близько обіду ворог завдав ударів КАБами по Стецьківському старостату. Пошкоджено близько 10 житлових будинків.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль