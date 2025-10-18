Ворог вдарив по АЗС у Сумах, постраждала жінка

З ночі 18 жовтня Сумська громада перебуває під масованими ударами ворога

Близько 12:20 ворог прицільно атакував ударним БпЛА автозаправку у Зарічному районі Сум.

"Попередньо, обійшлося без загиблих", - зазначив Григоров.

Внаслідок атаки постраждала 51-річна жінка. Їй надається необхідна допомога.

Також близько обіду ворог завдав ударів КАБами по Стецьківському старостату. Пошкоджено близько 10 житлових будинків.

Інформація про постраждалих уточнюється.

