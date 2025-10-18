На фронті відбулося 74 боєзіткнення, з них 31 - на Покровському напрямку, на Олександрівському - бої тривають, - Генштаб

Від початку цієї доби на фронті відбулося 74 бойові зіткнення. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили всі спроби окупантів потіснити їх із займаних позицій.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 18 жовтня

Обстріли території України

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сергіївське, Гута-Студенецька, Хрінівка Чернігівської області; Стара Гута, Бунякине, Нововасилівка, Бруски, Біла Береза Сумської області. Авіаударів зазнали Піщане й Радьківка Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойові зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав сім авіаударів, скинувши 11 керованих авіабомб, а також здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких три — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила одну атаку поблизу населеного пункту Новий Мир.

П’ять ворожих атак відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах населених пунктів Ямпіль та Дронівка.

На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. Сили оборони стримують натиск та відбили всі атаки противника.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще два бойові зіткнення досі тривають.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіаудару зазнав населений пункт Долинка.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове, також завдав авіаудару по Степногірську.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Одрадокам’янка.

У Генштабі додали, що на решті напрямків - без особливих змін.