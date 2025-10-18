На фронте произошло 74 боестолкновения, из них 31 - на Покровском направлении, на Александровском бои продолжаются, - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 74 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении, где украинские защитники остановили все попытки оккупантов потеснить их с занимаемых позиций.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 18 октября, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности - Сергеевское, Гута-Студенецкая, Хреновка Черниговской области; Старая Гута, Бунякино, Нововасильевка, Бруски, Белая Береза Сумской области. Авиаударам подверглись Песчаное и Радьковка Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, а также совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

Также смотрите: Враг пытался продвинуться на Лиманском направлении. На Покровском - остановлено 37 штурмов россиян, - Генштаб. КАРТЫ

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила одну атаку вблизи населенного пункта Новый Мир.

Пять вражеских атак отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах населенных пунктов Ямполь и Дроновка.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещиевки и Русина Яра.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили все атаки противника.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще два боевые столкновения до сих пор продолжаются.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудару подвергся населенный пункт Долинка.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степное, также нанес авиаудар по Степногорску.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. Авиаудару неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Отрадокаменка.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 129 180 человек (+1150 за сутки), 11 267 танков, 33 789 артсистем, 23 396 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях - без особых изменений.