Враг пытался продвинуться на Лиманском направлении. На Покровском остановлено 37 штурмов россиян, - Генштаб. КАРТЫ

За прошедшие сутки, 17 октября, на фронте зафиксировано 128 боевых столкновений. Больше всего вражеских штурмов отбито на Покровском, Южно-Слобожанском, Александровском, Лиманском и Константиновском направлении.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 109 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6024 дрона-камикадзе и осуществили 4941 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенному пункту Сумы.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, а также совершил 154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе, два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодязное.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении в районах Переездного, Григорьевки, Дроновки и Ямполя противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах Торецкого, Щербиновки, Русина Яра и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Проминь, Молодецкое, Мирноград, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Филия и в направлении Новопавловки и Покровска.

На Александровском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Сичневое, Новониколаевка, Новогригорьевка, Веселое, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Каменское, Степногорск и Степное.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1 150 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, один самолет, 498 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 131 единицу автомобильной техники и две единицы специальной техники оккупантов.

