Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 129 180 человек (+1150 за сутки), 11 267 танков, 33 789 артсистем, 23 396 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 129 180 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 129 180 (+1150) человек;

танков - 11 267 (+1) единиц;

боевых бронированных машин - 23 396 (+2) единиц;

артиллерийских систем - 33 789 (+41) единиц;

РСЗО - 1522 (+2) единицы;

средств ПВО - 1228 (+0) единиц;

самолетов - 428 (+1) единиц;

вертолетов - 346 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 71 523 (+498) единицы;

крылатых ракет - 3864 (+0) единицы;

кораблей / катеров - 28 (+0) единиц;

подводных лодок - 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн - 64 672 (+131) единицы;

специальной техники - 3980 (+2) единиц.

