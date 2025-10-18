Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 129 180 человек (+1150 за сутки), 11 267 танков, 33 789 артсистем, 23 396 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 129 180 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 17.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 129 180 (+1150) человек;
- танков - 11 267 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин - 23 396 (+2) единиц;
- артиллерийских систем - 33 789 (+41) единиц;
- РСЗО - 1522 (+2) единицы;
- средств ПВО - 1228 (+0) единиц;
- самолетов - 428 (+1) единиц;
- вертолетов - 346 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 71 523 (+498) единицы;
- крылатых ракет - 3864 (+0) единицы;
- кораблей / катеров - 28 (+0) единиц;
- подводных лодок - 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн - 64 672 (+131) единицы;
- специальной техники - 3980 (+2) единиц.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
179! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1150! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта, спецтехніка та логістика файно.
Загальна результативність ППО перевалили за 76 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 129 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.