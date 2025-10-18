УКР
2 038 10

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 129 180 осіб (+1150 за добу), 11 267 танків, 33 789 артсистем, 23 396 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 129 180 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1129180 (+1150) осіб
  • танків – 11267 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23396 (+2) од
  • артилерійських систем – 33789 (+41) од
  • РСЗВ – 1522 (+2) од
  • засоби ППО – 1228 (+0) од
  • літаків – 428 (+1) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498)
  • крилаті ракети  – 3864 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131)
  • спеціальна техніка – 3980 (+2)

Генштаб оновив втрати РФ: понад 1,12 млн окупантів

армія рф (19101) Генштаб ЗС (7415) ліквідація (4506) знищення (8508)
Топ коментарі
+10
Минув 4259 день москальсько-української війни.
179! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1150! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта, спецтехніка та логістика файно.
Загальна результативність ППО перевалили за 76 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 129 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
18.10.2025 08:16 Відповісти
+4
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
18.10.2025 08:10 Відповісти
+3
та начебто ГШ самовбивць собі не зараховує.
18.10.2025 08:02 Відповісти
А літак - це той, який збили "партизани АТЕШ", що таємно ведуть підривну діяльність у частинах ППО РФ, на території Криму?
18.10.2025 07:56 Відповісти
та начебто ГШ самовбивць собі не зараховує.
18.10.2025 08:02 Відповісти
Це автогол,чому б не зарахувати,лептєльот збитий френдліфаєром через наші дрони.
18.10.2025 09:11 Відповісти
Тому й дивуюся - на "Цензорі" не бачив повідомлень, що наші "опустили в грунт" якийсь "рашеплан"...
18.10.2025 09:11 Відповісти
Там же ж пише "втрати кацапчуків" а це таки втрата,і байдуже хто зарубав його.
18.10.2025 09:25 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
18.10.2025 08:10 Відповісти
18.10.2025 08:16 Відповісти
18.10.2025 08:18 Відповісти
18.10.2025 09:52 Відповісти
 
 