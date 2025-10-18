Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 129 180 осіб (+1150 за добу), 11 267 танків, 33 789 артсистем, 23 396 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 129 180 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1129180 (+1150) осіб
- танків – 11267 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23396 (+2) од
- артилерійських систем – 33789 (+41) од
- РСЗВ – 1522 (+2) од
- засоби ППО – 1228 (+0) од
- літаків – 428 (+1) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498)
- крилаті ракети – 3864 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131)
- спеціальна техніка – 3980 (+2)
179! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1150! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта, спецтехніка та логістика файно.
Загальна результативність ППО перевалили за 76 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 129 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.