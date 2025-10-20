58% українців вірять у непохитність підтримки Європи, - опитування КМІС
Більшість українців - 58% - вважають, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні та прагне справедливого миру, тоді як 36% переконані, що Європа втомилася від війни і тисне на Київ для поступок Росії.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
За даними дослідження, з серпня по жовтень 2025 року кількість українців, які сприймають Європу як надійного союзника, зменшилася з 63% до 58%. Водночас частка тих, хто вважає, що підтримка Європи слабне, зросла до 36%.
Схожі тенденції спостерігаються і щодо США. Частка тих, хто вважає США надійним союзником, знизилася з 42% у серпні до 38% у жовтні, тоді як 52% респондентів упевнені, що Вашингтон втомився від війни і схиляє Україну до несправедливого миру.
У КМІС зазначають, що попри коливання оцінок зовнішньої політики, загальне ставлення українців до Європи та США залишається позитивним: 63% добре ставляться до США, а 90% - до американців як до народу.
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький наголосив, що зниження впевненості у підтримці Заходу може мати негативні наслідки для інформаційної безпеки України. За його словами, російська пропаганда активно поширює наративи про "втому" союзників, щоб підірвати стійкість українського суспільства.
