УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10586 відвідувачів онлайн
Новини підтримка України ЄС
377 5

58% українців вірять у непохитність підтримки Європи, - опитування КМІС

Україна та ЄС

Більшість українців - 58% - вважають, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні та прагне справедливого миру, тоді як 36% переконані, що Європа втомилася від війни і тисне на Київ для поступок Росії.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, з серпня по жовтень 2025 року кількість українців, які сприймають Європу як надійного союзника, зменшилася з 63% до 58%. Водночас частка тих, хто вважає, що підтримка Європи слабне, зросла до 36%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 56% українців вважає, що в Україні реально борються з корупцією, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Схожі тенденції спостерігаються і щодо США. Частка тих, хто вважає США надійним союзником, знизилася з 42% у серпні до 38% у жовтні, тоді як 52% респондентів упевнені, що Вашингтон втомився від війни і схиляє Україну до несправедливого миру.

У КМІС зазначають, що попри коливання оцінок зовнішньої політики, загальне ставлення українців до Європи та США залишається позитивним: 63% добре ставляться до США, а 90% - до американців як до народу.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький наголосив, що зниження впевненості у підтримці Заходу може мати негативні наслідки для інформаційної безпеки України. За його словами, російська пропаганда активно поширює наративи про "втому" союзників, щоб підірвати стійкість українського суспільства.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

опитування (2090) Євросоюз (14330)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яких дурнів вони опитують і де ті дурні знаходяться...хоча яке там опитування,результат = сумі оплаченого
показати весь коментар
20.10.2025 10:56 Відповісти
Є ще опешним ригам над чим працювати.
показати весь коментар
20.10.2025 11:00 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8x1jkz9znvo
показати весь коментар
20.10.2025 11:01 Відповісти
З цим опитуванням треба питати хто хоче вернути ссср ,буде 80 процентів
Всім подобалось нізащо не відповідати ,а трутнем плисти за течією
показати весь коментар
20.10.2025 11:05 Відповісти
 
 