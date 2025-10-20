58% украинцев верят в непоколебимость поддержки Европы, - опрос КМИС

Большинство украинцев - 58% - считают, что Европа продолжает серьезно помогать Украине и стремится к справедливому миру, тогда как 36% убеждены, что Европа устала от войны и давит на Киев для уступок России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным исследования, с августа по октябрь 2025 года количество украинцев, которые воспринимают Европу как надежного союзника, уменьшилось с 63% до 58%. В то же время доля тех, кто считает, что поддержка Европы слабеет, выросла до 36%.

Похожие тенденции наблюдаются и в отношении США. Доля тех, кто считает США надежным союзником, снизилась с 42% в августе до 38% в октябре, тогда как 52% респондентов уверены, что Вашингтон устал от войны и склоняет Украину к несправедливому миру.

В КМИС отмечают, что несмотря на колебания оценок внешней политики, общее отношение украинцев к Европе и США остается положительным: 63% хорошо относятся к США, а 90% - к американцам как к народу.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что снижение уверенности в поддержке Запада может иметь негативные последствия для информационной безопасности Украины. По его словам, российская пропаганда активно распространяет нарративы об "усталости" союзников, чтобы подорвать устойчивость украинского общества.

