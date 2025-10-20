Стався масштабний збій у роботі популярних онлайн-сервісів: серед них Zoom, Teams, Signal, Amazon. ФОТО

У всьому світі стався масштабний збій у роботі популярних онлайн-сервісів: серед них Zoom, Signal, Amazon, Reddit, Viber, Snapchat, Roblox. Причиною став масштабний збій у Amazon Web Services — найбільшій у світі компанії хмарних обчислень. Через це користувачі по всьому світу стикнулися з проблемами у роботі відомих платформ.

За даними Downdetector, лише Snapchat отримав понад 5000 повідомлень про неполадки, інформує Цензор.НЕТ.

На момент публікації статті компанія Amazon не надала точного пояснення причин збою. Відомо лише, що інженери AWS працюють над усуненням проблеми,

Цей випадок ще раз підкреслює, наскільки критичною є роль хмарних провайдерів у сучасному цифровому світі.

