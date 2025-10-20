Стався масштабний збій у роботі популярних онлайн-сервісів: серед них Zoom, Teams, Signal, Amazon. ФОТО
У всьому світі стався масштабний збій у роботі популярних онлайн-сервісів: серед них Zoom, Signal, Amazon, Reddit, Viber, Snapchat, Roblox. Причиною став масштабний збій у Amazon Web Services — найбільшій у світі компанії хмарних обчислень. Через це користувачі по всьому світу стикнулися з проблемами у роботі відомих платформ.
За даними Downdetector, лише Snapchat отримав понад 5000 повідомлень про неполадки, інформує Цензор.НЕТ.
На момент публікації статті компанія Amazon не надала точного пояснення причин збою. Відомо лише, що інженери AWS працюють над усуненням проблеми,
Цей випадок ще раз підкреслює, наскільки критичною є роль хмарних провайдерів у сучасному цифровому світі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ан Мур
показати весь коментар20.10.2025 12:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
частный сектор
показати весь коментар20.10.2025 12:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар20.10.2025 12:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
АРТЕМ Булискерия #524928
показати весь коментар20.10.2025 12:18 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Vasyl Ivanyk
показати весь коментар20.10.2025 12:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль