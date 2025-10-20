УКР
Новини
Стався масштабний збій у роботі популярних онлайн-сервісів: серед них Zoom, Teams, Signal, Amazon. ФОТО

Масштабний збій у роботі популярних онлайн-сервісів

У всьому світі стався масштабний збій у роботі популярних онлайн-сервісів: серед них Zoom, Signal, Amazon, Reddit, Viber, Snapchat, Roblox. Причиною став масштабний збій у Amazon Web Services — найбільшій у світі компанії хмарних обчислень. Через це користувачі по всьому світу стикнулися з проблемами у роботі відомих платформ.

За даними Downdetector, лише Snapchat отримав понад 5000 повідомлень про неполадки, інформує Цензор.НЕТ.

На момент публікації статті компанія Amazon не надала точного пояснення причин збою. Відомо лише, що інженери AWS працюють над усуненням проблеми,

Цей випадок ще раз підкреслює, наскільки критичною є роль хмарних провайдерів у сучасному цифровому світі.

інтернет (2082) технології (923) IT-індустрія (386)
Коментувати
Сортувати:
Укр.нет ще повинен бути в цьому списку. Чи на якій там він платформі мешкає?
20.10.2025 12:12 Відповісти
20.10.2025 12:17 Відповісти
20.10.2025 12:46 Відповісти
Прокинувся нарешті цензор. Вже блЄт годину, а то і більше як
20.10.2025 12:18 Відповісти
Знову пуйлостанівці дроти порвали .
20.10.2025 12:20 Відповісти
 
 