Произошел масштабный сбой в работе популярных онлайн-сервисов: среди них Zoom, Teams, Signal, Amazon. ФОТО
Во всем мире произошел масштабный сбой в работе популярных онлайн-сервисов: среди них Zoom, Signal, Amazon, Reddit, Viber, Snapchat, Roblox. Причиной стал масштабный сбой в Amazon Web Services - крупнейшей в мире компании облачных вычислений. Из-за этого пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе известных платформ.
По данным Downdetector, только Snapchat получил более 5000 сообщений о неполадках, информирует Цензор.НЕТ.
На момент публикации статьи компания Amazon не предоставила точного объяснения причин сбоя. Известно лишь, что инженеры AWS работают над устранением проблемы.
Этот случай еще раз подчеркивает, насколько критичной является роль облачных провайдеров в современном цифровом мире.
