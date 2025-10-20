Ні Україна, ні Росія не матиме прориву на полі бою в найближчі пів року, - NYT

Війна в Україні залишається непередбачуваною, але лінія фронту нині досить стабільна. Найближчими шістьма місяцями ані українські, ані російські війська, найімовірніше, не зможуть досягти суттєвого прориву.

Таку оцінку ситуації дав військовий аналітик Франц-Стефан Гаді у коментарі для The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гаді, Росія не має оперативних можливостей для прориву, тоді як Україні - людських ресурсів.

Нинішня траєкторія розвитку подій погана для України, але не катастрофічна, - додав він.

Своєю чергою командувач об'єднаних сил Німеччини генерал-лейтенант Олександр Зольфранк заявив, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну проти України .

"Путіна потрібно зупинити. Ставки в Україні є фундаментальними, якщо ми хочемо зберегти наш мир, нашу свободу, наші демократії та політичні системи", - підкреслив Зольфранк.

Він упевнений, що в разі перемоги Росії під загрозою опиниться весь післявоєнний світовий порядок. Генерал закликав Німеччину та союзників посилити підтримку України, щоб досягти справедливого миру.

