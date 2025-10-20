УКР
1 443 13

Ні Україна, ні Росія не матиме прориву на полі бою в найближчі пів року, - NYT

Українські військові на лінії фронту під час бойових дій

Війна в Україні залишається непередбачуваною, але лінія фронту нині досить стабільна. Найближчими шістьма місяцями ані українські, ані російські війська, найімовірніше, не зможуть досягти суттєвого прориву.

Таку оцінку ситуації дав військовий аналітик Франц-Стефан Гаді у коментарі для The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гаді, Росія не має оперативних можливостей для прориву, тоді як Україні - людських ресурсів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нинішня траєкторія розвитку подій погана для України, але не катастрофічна, - додав він.

Своєю чергою командувач об'єднаних сил Німеччини генерал-лейтенант Олександр Зольфранк заявив, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну проти України .

"Путіна потрібно зупинити. Ставки в Україні є фундаментальними, якщо ми хочемо зберегти наш мир, нашу свободу, наші демократії та політичні системи", - підкреслив Зольфранк.

Він упевнений, що в разі перемоги Росії під загрозою опиниться весь післявоєнний світовий порядок. Генерал закликав Німеччину та союзників посилити підтримку України, щоб досягти справедливого миру.

Читайте: На півдні України Сили оборони відбили всі атаки противника, - Волошин

Автор: 

армія рф (19123) Німеччина (7796) путін володимир (24968) ЗСУ (8031) війна в Україні (6631)
Топ коментарі
+4
росія чудово просувається без проривів
20.10.2025 16:03 Відповісти
20.10.2025 16:03 Відповісти
+2
За ним Китай і пупс
20.10.2025 16:24 Відповісти
20.10.2025 16:24 Відповісти
+2
А кацапня і не проривається. Вона повільно повзе.
20.10.2025 16:40 Відповісти
20.10.2025 16:40 Відповісти
росія чудово просувається без проривів
20.10.2025 16:03 Відповісти
20.10.2025 16:03 Відповісти
Ну так вони діють сталінськими методами "повзуча окупація" пофіг скільки у них ресурсу загинуло головне , рухатися
20.10.2025 16:34 Відповісти
20.10.2025 16:34 Відповісти
Головне що результат є.
А рахувати чужі втрати - це то, що нам залишається.
20.10.2025 16:38 Відповісти
20.10.2025 16:38 Відповісти
Перед кожними міжнародними зустрічами і потенційними мирними переговорами просувається теза "хай там кацапи щось окупували, але не так швидко і не так багато - а тому нічого страшного, можна воювати далі"
20.10.2025 16:06 Відповісти
20.10.2025 16:06 Відповісти
кацапи мало - помало повзуть - для путлєра це прийнятно - він розклав війну до 2028 р
20.10.2025 16:11 Відповісти
20.10.2025 16:11 Відповісти
Грошей в нього до 28 року не хватить. І ресурсів....
20.10.2025 16:22 Відповісти
20.10.2025 16:22 Відповісти
За ним Китай і пупс
20.10.2025 16:24 Відповісти
20.10.2025 16:24 Відповісти
До 2029 року - якраз 300 річчя Катерини 2. Поспішати поки що нікуди, щоб раніше не встигнути.
20.10.2025 16:33 Відповісти
20.10.2025 16:33 Відповісти
На полі бою може й ні. Але в тилу ворога можна нанести Сосії більший урон ніж на полі бою примусивши z-фашистів скавчати і просити пощади
20.10.2025 16:18 Відповісти
20.10.2025 16:18 Відповісти
Не лише на півроку, в взагалі. Обвал харківського фронту у 2022 був останнім масштабним проривом у цій війні. Все через дрони...,
20.10.2025 16:23 Відповісти
20.10.2025 16:23 Відповісти
У цій війні -- так. Але загалом.... Коли коммі_китайці маленькими групками по одному мільйону осіб підуть вперед десь у районі Єврєйскай_автаномнай_області -- мені здається, кацапів ніякі дрони не врятують.
20.10.2025 17:29 Відповісти
20.10.2025 17:29 Відповісти
А кацапня і не проривається. Вона повільно повзе.
20.10.2025 16:40 Відповісти
20.10.2025 16:40 Відповісти
Дякуємо, кеп.
20.10.2025 16:41 Відповісти
20.10.2025 16:41 Відповісти
 
 