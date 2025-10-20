Ни Украина, ни Россия не будут иметь прорыва на поле боя в ближайшие полгода, - NYT

Война в Украине остается непредсказуемой, но линия фронта сейчас достаточно стабильна. В ближайшие шесть месяцев ни украинские, ни российские войска, скорее всего, не смогут достичь существенного прорыва.

Такую оценку ситуации дал военный аналитик Франц-Стефан Гади в комментарии для The New York Times.

По словам Гади, Россия не имеет оперативных возможностей для прорыва, тогда как Украина - человеческих ресурсов.

Нынешняя траектория развития событий плохая для Украины, но не катастрофическая, - добавил он.

В свою очередь командующий объединенных сил Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну против Украины.

"Путина нужно остановить. Ставки в Украине являются фундаментальными, если мы хотим сохранить наш мир, нашу свободу, наши демократии и политические системы", - подчеркнул Зольфранк.

Он уверен, что в случае победы России под угрозой окажется весь послевоенный мировой порядок. Генерал призвал Германию и союзников усилить поддержку Украины, чтобы достичь справедливого мира.

