РУС
Новости Ситуация на фронте
783 9

Ни Украина, ни Россия не будут иметь прорыва на поле боя в ближайшие полгода, - NYT

Украинские военные на линии фронта во время боевых действий

Война в Украине остается непредсказуемой, но линия фронта сейчас достаточно стабильна. В ближайшие шесть месяцев ни украинские, ни российские войска, скорее всего, не смогут достичь существенного прорыва.

Такую оценку ситуации дал военный аналитик Франц-Стефан Гади в комментарии для The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гади, Россия не имеет оперативных возможностей для прорыва, тогда как Украина - человеческих ресурсов.

Нынешняя траектория развития событий плохая для Украины, но не катастрофическая, - добавил он.

В свою очередь командующий объединенных сил Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну против Украины.

"Путина нужно остановить. Ставки в Украине являются фундаментальными, если мы хотим сохранить наш мир, нашу свободу, наши демократии и политические системы", - подчеркнул Зольфранк.

Он уверен, что в случае победы России под угрозой окажется весь послевоенный мировой порядок. Генерал призвал Германию и союзников усилить поддержку Украины, чтобы достичь справедливого мира.

Читайте: На юге Украины Силы обороны отразили все атаки противника, - Волошин

Автор: 

армия РФ (20962) Германия (7334) путин владимир (32337) ВСУ (7017) война в Украине (6580)
росія чудово просувається без проривів
20.10.2025 16:03 Ответить
Ну так вони діють сталінськими методами "повзуча окупація" пофіг скільки у них ресурсу загинуло головне , рухатися
20.10.2025 16:34 Ответить
Перед кожними міжнародними зустрічами і потенційними мирними переговорами просувається теза "хай там кацапи щось окупували, але не так швидко і не так багато - а тому нічого страшного, можна воювати далі"
20.10.2025 16:06 Ответить
кацапи мало - помало повзуть - для путлєра це прийнятно - він розклав війну до 2028 р
20.10.2025 16:11 Ответить
Грошей в нього до 28 року не хватить. І ресурсів....
20.10.2025 16:22 Ответить
За ним Китай і пупс
20.10.2025 16:24 Ответить
До 2029 року - якраз 300 річчя Катерини 2. Поспішати поки що нікуди, щоб раніше не встигнути.
20.10.2025 16:33 Ответить
На полі бою може й ні. Але в тилу ворога можна нанести Сосії більший урон ніж на полі бою примусивши z-фашистів скавчати і просити пощади
20.10.2025 16:18 Ответить
Не лише на півроку, в взагалі. Обвал харківського фронту у 2022 був останнім масштабним проривом у цій війні. Все через дрони...,
20.10.2025 16:23 Ответить
 
 