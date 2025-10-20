"ДБР силоміць забрало мене з лікарні": ексвійськком Одещини Борисов на суді у справі про СЗЧ

Колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов на засіданні у справі про самовільне залишення частини заявив, що працівники Державного бюро розслідувань вивезли його з київської лікарні силоміць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Суспільне Одеса.

ДБРівці силоміць забрали Борисова з лікарні

Під час засідання Євген Борисов розповів, що працівники Державного бюро розслідування сьогодні о 05:00 ранку силоміць забрали його з лікарні в Києві.

За його словами, вони штовхали ліжко Борисова, нецензурно висловлювалися, самотужки збирали його речі та намагалися вирвати катетер з його руки. Далі — повезли обвинуваченого в Одесу.

Вже в Одесі, розповів Борисов, його "возили між двома лікарнями і наполягали, аби він госпіталізувався у стаціонар", на що колишній військком відмовлявся і наполягав, щоб його таки доставили до суду.

Адвокат Андрій Война додав, що в Києві ДБРівці вимагали у медиків виписати Борисова та надали довідку, у якій вказано "виписаний на вимогу у задовільному стані".

Також надали суду відео, на якому видно штурханину і додали, що "підібрали" Борисова посеред Одеси та привезли на засідання.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону на засіданні у справі одеського ексвійськкома Євгена Борисова, 20.10.2025. Суспільне Одеса

Прокурор у справі заявив, що до нього жодних скарг не надходило і про події від ранку йому не відомо. Суддя намагалася з'ясувати, чи може Борисов брати участь у засіданні, де йому мають обрати запобіжний захід.

ДБРівці тиснуть на медиків

На думку адвокатки Лідії Карплюк, працівники Державного бюро розслідування тиснуть на медиків, переслідують Борисова та не дають йому відновитися після операцій, які йому зробили напередодні. У довідці з лікарні написано, що Борисову необхідно десять днів без фізичних навантажень. Проте, скільки часу на зараз потрібно ексвійськкому для реабілітації — не сказали.

Адвокати Євгена Борисов на засіданні у Приморському райсуді Одеси, 20.10.2025. Суспільне Одеса





Суддя оголосила технічну перерву до 24 жовтня, адже, окрім обвинувачення у самовільному залишенні місця служби, у Приморському райсуді Одеси мають розглядати справу про перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Яку справу Борисова розглядають в Одесі

Приморський райсуд Одеси розглядає справу про примусове залишення місця служби ексвійськкомом Одещини Євгеном Борисовим. Засідання триває з 3 жовтня та кілька разів переносилось. Обвинувачення просить обрати для Борисова запобіжний захід — тримання під вартою без застави або з заставою у розмірі 300 мільйонів гривень.

Захист Борисова також хотів перенести розгляд справи до Києва, однак на засіданні 9 жовтня стало відомо, що Верховний суд відмовив йому у цьому.

Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.