"ГБР силой забрало меня из больницы": экс-войскком Одесской области Борисов на суде по делу о СЗЧ

Бывший начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов на заседании по делу о самовольном оставлении части заявил, что работники Государственного бюро расследований вывезли его из киевской больницы силой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Суспільне Одеса.

ГБРовцы силой забрали Борисова из больницы

Во время заседания Евгений Борисов рассказал, что работники Государственного бюро расследования сегодня в 05:00 утра силой забрали его из больницы в Киеве.

По его словам, они толкали кровать Борисова, нецензурно выражались, самостоятельно собирали его вещи и пытались вырвать катетер из его руки. Далее - повезли обвиняемого в Одессу.

Уже в Одессе, рассказал Борисов, его "возили между двумя больницами и настаивали, чтобы он госпитализировался в стационар", на что бывший военком отказывался и настаивал, чтобы его таки доставили в суд.

Адвокат Андрей Война добавил, что в Киеве ГБРовцы требовали у медиков выписать Борисова и предоставили справку, в которой указано "выписан по требованию в удовлетворительном состоянии".

Также предоставили суду видео, на котором видно потасовку и добавили, что "подобрали" Борисова посреди Одессы и привезли на заседание.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона на заседании по делу одесского экс-военкома Евгения Борисова, 20.10.2025. Суспільне Одеса

Прокурор по делу заявил, что к нему никаких жалоб не поступало, и о событиях с утра ему не известно. Судья пыталась выяснить, может ли Борисов участвовать в заседании, где ему должны избрать меру пресечения.

ГБРовцы давят на медиков

По мнению адвоката Лидии Карплюк, работники Государственного бюро расследования давят на медиков, преследуют Борисова и не дают ему восстановиться после операций, которые ему сделали накануне. В справке из больницы написано, что Борисову необходимо десять дней без физических нагрузок. Однако, сколько времени на сейчас нужно экс-военному для реабилитации - не сказали.

Адвокаты Евгения Борисова на заседании в Приморском райсуде Одессы, 20.10.2025. Суспільне Одеса





Судья объявила технический перерыв до 24 октября, поскольку кроме обвинения в самовольном оставлении места службы, в Приморском райсуде Одессы должны рассматривать дело о препятствовании законной деятельности ВСУ.

Какое дело Борисова рассматривают в Одессе

Приморский райсуд Одессы рассматривает дело о принудительном оставлении места службы экс-военкомом Одесской области Евгением Борисовым. Заседание длится с 3 октября и несколько раз переносилось. Обвинение просит избрать для Борисова меру пресечения - содержание под стражей без залога или с залогом в размере 300 миллионов гривен.

Защита Борисова также хотела перенести рассмотрение дела в Киев, однако на заседании 9 октября стало известно, что Верховный суд отказал ему в этом.

Дело Евгения Борисова

Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали дом и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

Также, по данным ГБР, одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.