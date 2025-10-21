Скібіцький пояснив, коли можливе завершення війни з РФ

Заступник керівника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що реальні переговори про завершення війни з Росією можливі лише у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вій заявив в інтерв'ю українським ЗМІ.

Скібіцький пояснив, що Росія активно готується до зимової кампанії та планує продовжити війну задля захоплення нових українських територій.

Заступник керівника ГУР зазначив, що результат майбутніх перемовин залежатиме від роботи української влади.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше попереджав, що найближчі роки в Україні не будуть абсолютно мирними.

"Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні. Мова не про це. Але те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, - це буде", - додав очільник ГУР.

До слова, президент Зеленський заявив, що Україна разом зі світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Передусім цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа. Заява українського глави прозвучала під час спілкування з журналістами 20 жовтня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі