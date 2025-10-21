УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4022 відвідувача онлайн
Новини Переговори з Путіним
1 040 19

Скібіцький пояснив, коли можливе завершення війни з РФ

Скібіцький про завершення війни в Україні

Заступник керівника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що реальні переговори про завершення війни з Росією можливі лише у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вій заявив в інтерв'ю українським ЗМІ. 

Скібіцький пояснив, що Росія активно готується до зимової кампанії та планує продовжити війну задля захоплення нових українських територій.

Заступник керівника ГУР зазначив, що результат майбутніх перемовин залежатиме від роботи української влади.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше попереджав, що найближчі роки в Україні не будуть абсолютно мирними.

"Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні. Мова не про це. Але те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, - це буде", - додав очільник ГУР.

До слова, президент Зеленський заявив, що Україна разом зі світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Передусім цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа. Заява українського глави прозвучала під час спілкування з журналістами 20 жовтня. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

переговори з Росією (1466) ГУР (704) війна в Україні (6653)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Кацапи будуть воювати доти, доки по ним щодня не почнуть прилітати балістичні ракети, хоча б на 1000км.
показати весь коментар
21.10.2025 01:31 Відповісти
+7
Війна закінчиться тоді, коли ми зможемо створити ситуацію, при якій продовження війни буде становити загрозу для існування русні та рашки. Я вважаю, що таку ситуацію може створити лише наявність у України ядерної та хімічної зброї, разом з засобами для доставки.

Та сама ракета фламінго зможе доставити в москву тону VX - цього більше ніж достатньо щоб знищити все населення цього великого міста.
показати весь коментар
21.10.2025 01:38 Відповісти
+3
Вони повзуть , повільно але повзуть і навіть переговори до сраки. Каби вже залітають в центр України в гундосий буде своїми потужними відосиками залітати з гівномарафону
показати весь коментар
21.10.2025 01:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи будуть воювати доти, доки по ним щодня не почнуть прилітати балістичні ракети, хоча б на 1000км.
показати весь коментар
21.10.2025 01:31 Відповісти
Самообман. Вони будуть воювати й потім. Тільки наситять слабкі місця ппо від ракет, і сітками від дронів.
показати весь коментар
21.10.2025 01:47 Відповісти
Зробіти цю війну не вигідною для кацапських еліт - і війна закінчиться в лічені дні ... А якщо треба - вони і ***** , для цього , самі і придушать !
показати весь коментар
21.10.2025 01:59 Відповісти
Бла бла. План є?
показати весь коментар
21.10.2025 02:03 Відповісти
і як зробити її невигідною для кацапських еліт?
поделіться думками...
показати весь коментар
21.10.2025 02:17 Відповісти
джамалін і ахмедовський папа NNN знову полупатріота вмикнув.
непростий, ох і не простий лугандонець...
показати весь коментар
21.10.2025 02:24 Відповісти
Ищущий правду
показати весь коментар
21.10.2025 03:40 Відповісти
Вони повзуть , повільно але повзуть і навіть переговори до сраки. Каби вже залітають в центр України в гундосий буде своїми потужними відосиками залітати з гівномарафону
показати весь коментар
21.10.2025 01:35 Відповісти
Війна закінчиться тоді, коли ми зможемо створити ситуацію, при якій продовження війни буде становити загрозу для існування русні та рашки. Я вважаю, що таку ситуацію може створити лише наявність у України ядерної та хімічної зброї, разом з засобами для доставки.

Та сама ракета фламінго зможе доставити в москву тону VX - цього більше ніж достатньо щоб знищити все населення цього великого міста.
показати весь коментар
21.10.2025 01:38 Відповісти
Повна маячня. Треба було одразу ставати в глуху оборону. З противником у якого більше ресурсів так і воюють, тому що треба берегти людей.
показати весь коментар
21.10.2025 01:49 Відповісти
цю глуху оборону будуть методично розбирати КАБами, ракетами та дронами, дуже гарна стратегія.
показати весь коментар
21.10.2025 01:53 Відповісти
Методично будь що розберуть. Окрім тактики потрібна стратегія. Вони б заїбались розбирати лінії оборони, якщо б вони всі були дуже добре укріплені.
показати весь коментар
21.10.2025 02:05 Відповісти
І це краще ніж не мати таких ліній, і ходити в контрнаступи.
Знаєте як в футболі гірша команда перемагає кращу? Сідає в глуху оборону, і при більш-менш вдалому шансі біжить в контратаку. От тільки це не футбол, і при контратаці втрачаються люди. А при обороні цілком можливо мінімізувати втрати.
показати весь коментар
21.10.2025 02:08 Відповісти
Було б цікаво , якщо ці та інші "експери", "прогнозисти", "інсайдери" почали робити на свої прогнози ставки, як роблять це у букмеекерів , та на ріізних фінансових ринках то , як швидко вони залишились з фігою в кишені, та кинули займатися цими "прогнозуваннями" ?
показати весь коментар
21.10.2025 01:45 Відповісти
Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що у своїх планувальних стратегічних документах окупанти чітко окреслили: "Українське питання має бути вирішене до 2026 року".

Це заява двомісячної давнини.
показати весь коментар
21.10.2025 02:01 Відповісти
склепати б човен,
шо би всі вангі-будангі туди влізли і Магура 5 йому назустрічь.
показати весь коментар
21.10.2025 01:52 Відповісти
тактика без стратегії це метушня перед поразкою - Сунь Цзи
показати весь коментар
21.10.2025 03:12 Відповісти
В ґдє бабуля? Я за нєйо.
показати весь коментар
21.10.2025 03:15 Відповісти
 
 