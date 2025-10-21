Скибицкий объяснил, когда возможно завершение войны с РФ

Заместитель руководителя ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что реальные переговоры о завершении войны с Россией возможны только в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

Скибицкий пояснил, что Россия активно готовится к зимней кампании и планирует продолжить войну для захвата новых украинских территорий.

Заместитель руководителя ГУР отметил, что результат будущих переговоров будет зависеть от работы украинской власти.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее предупреждал, что ближайшие годы в Украине не будут абсолютно мирными.

"Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет. Речь не об этом. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору в любой момент, - это будет", - добавил глава ГУР.

К слову, президент Зеленский заявил, что Украина вместе с мировыми партнерами приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Прежде всего этому способствуют усилия президента США Дональда Трампа. Заявление украинского главы прозвучало во время общения с журналистами 20 октября.

