РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8541 посетитель онлайн
Новости Переговоры с Путиным
5 220 36

Скибицкий объяснил, когда возможно завершение войны с РФ

Скибицкий о завершении войны в Украине

Заместитель руководителя ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что реальные переговоры о завершении войны с Россией возможны только в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

Скибицкий пояснил, что Россия активно готовится к зимней кампании и планирует продолжить войну для захвата новых украинских территорий.

Заместитель руководителя ГУР отметил, что результат будущих переговоров будет зависеть от работы украинской власти.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее предупреждал, что ближайшие годы в Украине не будут абсолютно мирными.

"Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет. Речь не об этом. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору в любой момент, - это будет", - добавил глава ГУР.

К слову, президент Зеленский заявил, что Украина вместе с мировыми партнерами приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Прежде всего этому способствуют усилия президента США Дональда Трампа. Заявление украинского главы прозвучало во время общения с журналистами 20 октября.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

переговоры с Россией (1348) ГУР (622) война в Украине (6602)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Кацапи будуть воювати доти, доки по ним щодня не почнуть прилітати балістичні ракети, хоча б на 1000км.
показать весь комментарий
21.10.2025 01:31 Ответить
+10
Війна закінчиться тоді, коли ми зможемо створити ситуацію, при якій продовження війни буде становити загрозу для існування русні та рашки. Я вважаю, що таку ситуацію може створити лише наявність у України ядерної та хімічної зброї, разом з засобами для доставки.

Та сама ракета фламінго зможе доставити в москву тону VX - цього більше ніж достатньо щоб знищити все населення цього великого міста.
показать весь комментарий
21.10.2025 01:38 Ответить
+7
Вони повзуть , повільно але повзуть і навіть переговори до сраки. Каби вже залітають в центр України в гундосий буде своїми потужними відосиками залітати з гівномарафону
показать весь комментарий
21.10.2025 01:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи будуть воювати доти, доки по ним щодня не почнуть прилітати балістичні ракети, хоча б на 1000км.
показать весь комментарий
21.10.2025 01:31 Ответить
Самообман. Вони будуть воювати й потім. Тільки наситять слабкі місця ппо від ракет, і сітками від дронів.
показать весь комментарий
21.10.2025 01:47 Ответить
Зробіти цю війну не вигідною для кацапських еліт - і війна закінчиться в лічені дні ... А якщо треба - вони і ***** , для цього , самі і придушать !
показать весь комментарий
21.10.2025 01:59 Ответить
Бла бла. План є?
показать весь комментарий
21.10.2025 02:03 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 06:57 Ответить
звиняйте, що болотною, просто озвучки українською тоді не робили.
показать весь комментарий
21.10.2025 06:58 Ответить
і як зробити її невигідною для кацапських еліт?
поделіться думками...
показать весь комментарий
21.10.2025 02:17 Ответить
конфіскувати все, що у них є за межами болотної засрашки, в т.ч. кошти, заборонити їм і їхнім висеркам їздити, вчитись, працювати за кордоном, але нажаль, ЄВропа і США цього не зроблять.
показать весь комментарий
21.10.2025 07:00 Ответить
джамалін і ахмедовський папа NNN знову полупатріота вмикнув.
непростий, ох і не простий лугандонець...
показать весь комментарий
21.10.2025 02:24 Ответить
Ищущий правду
показать весь комментарий
21.10.2025 03:40 Ответить
Вони повзуть , повільно але повзуть і навіть переговори до сраки. Каби вже залітають в центр України в гундосий буде своїми потужними відосиками залітати з гівномарафону
показать весь комментарий
21.10.2025 01:35 Ответить
Поки ЗСУ не перейдуть в успішний наступ і пуйло не зрозуміє, що програє на фронті, за стіл переговорів воно не сяде.
показать весь комментарий
21.10.2025 07:54 Ответить
Війна закінчиться тоді, коли ми зможемо створити ситуацію, при якій продовження війни буде становити загрозу для існування русні та рашки. Я вважаю, що таку ситуацію може створити лише наявність у України ядерної та хімічної зброї, разом з засобами для доставки.

Та сама ракета фламінго зможе доставити в москву тону VX - цього більше ніж достатньо щоб знищити все населення цього великого міста.
показать весь комментарий
21.10.2025 01:38 Ответить
Повна маячня. Треба було одразу ставати в глуху оборону. З противником у якого більше ресурсів так і воюють, тому що треба берегти людей.
показать весь комментарий
21.10.2025 01:49 Ответить
цю глуху оборону будуть методично розбирати КАБами, ракетами та дронами, дуже гарна стратегія.
показать весь комментарий
21.10.2025 01:53 Ответить
Методично будь що розберуть. Окрім тактики потрібна стратегія. Вони б заїбались розбирати лінії оборони, якщо б вони всі були дуже добре укріплені.
показать весь комментарий
21.10.2025 02:05 Ответить
І це краще ніж не мати таких ліній, і ходити в контрнаступи.
Знаєте як в футболі гірша команда перемагає кращу? Сідає в глуху оборону, і при більш-менш вдалому шансі біжить в контратаку. От тільки це не футбол, і при контратаці втрачаються люди. А при обороні цілком можливо мінімізувати втрати.
показать весь комментарий
21.10.2025 02:08 Ответить
Wishful thinking
показать весь комментарий
21.10.2025 07:04 Ответить
а ти не думаєш, що після одного польоту на мацкву ракети з тоною VX в кожне місто України не прилетить по такій самій ракеті? якщо вже труїти кацапію, то всю, в кожне місто, один залп по всіх містах з населенням більше 100 000, і не по одній ракеті, а багато, щоб виздихало пару десятків мільйонів
показать весь комментарий
21.10.2025 07:07 Ответить
Припустимо,що в Україні є ядрьона бомба і хім.зброя...Хто надасть наказ її застосувати? Дитяча тупість..
показать весь комментарий
21.10.2025 07:44 Ответить
Допис марущаку...
показать весь комментарий
21.10.2025 07:45 Ответить
Було б цікаво , якщо ці та інші "експери", "прогнозисти", "інсайдери" почали робити на свої прогнози ставки, як роблять це у букмеекерів , та на ріізних фінансових ринках то , як швидко вони залишились з фігою в кишені, та кинули займатися цими "прогнозуваннями" ?
показать весь комментарий
21.10.2025 01:45 Ответить
Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що у своїх планувальних стратегічних документах окупанти чітко окреслили: "Українське питання має бути вирішене до 2026 року".

Це заява двомісячної давнини.
показать весь комментарий
21.10.2025 02:01 Ответить
склепати б човен,
шо би всі вангі-будангі туди влізли і Магура 5 йому назустрічь.
показать весь комментарий
21.10.2025 01:52 Ответить
До речі виж ніби з США - то надрукуйте як там Техас не змучився годувати Вермонт ? А то судячи з Голівуду таки змучився .
показать весь комментарий
21.10.2025 06:54 Ответить
тактика без стратегії це метушня перед поразкою - Сунь Цзи
показать весь комментарий
21.10.2025 03:12 Ответить
В ґдє бабуля? Я за нєйо.
показать весь комментарий
21.10.2025 03:15 Ответить
Війна закінчиться коли у масмедійному козоводилищу дискурс закінчення війни замінять на виробництво серйозного озброєння у серйозних кількостях. Країна з ракетобудівними заводами і технологіями на 4-й рік не здійснила жодного серйозного удару по Москві. Наскільки щільною і скоординованою є та сила, яка водить козу на мотузочці. СБУ, парламент, масмедіа, генштаб - все як в одній руці.
показать весь комментарий
21.10.2025 04:23 Ответить
Країна з ракетобудівними заводами - це ти про Америку чи Північну Кореню? Бо в Україні вже немає ракетобудівних заводів.
показать весь комментарий
21.10.2025 07:06 Ответить
Де ви в телемарафоні знайшли дискурс на закінчення війни. Навпаки лапін, дикий рева та інші потужні діячі рвуться вічно воювати, не кажучи вже про туку,який сам заміняє собою цілу роту спецназу. Лапін навіть харлей девідсон купив, видно подивився відео як орки на мотоциклах штурмують. А ще ж є кулеба з лопатами.Ну ви що таке говорите, який мир може бути.
показать весь комментарий
21.10.2025 08:27 Ответить
тут от дорога з даунецька до Київа щє не прокладена,
надайте перемирья - буба і її докладе
в 6 полос - три кацапняві танки в ряд!
все як по Херсону!
показать весь комментарий
21.10.2025 04:49 Ответить
Кожного року триндять про закінчення в наступному році...
показать весь комментарий
21.10.2025 07:34 Ответить
Слава гордона спокою не дає? Дебіл!
показать весь комментарий
21.10.2025 07:46 Ответить
Війна не просто закінчиться, а закінчиться ПЕРЕМОГОЮ України, тільки тоді коли в Україні замість сьогодняшньої Zеленоївлади прийде прийде дійсно ПРОУКРАЇНСЬКА влада.
показать весь комментарий
21.10.2025 08:39 Ответить
 
 