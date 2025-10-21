УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8997 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 834 18

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 132 200 осіб (+1130за добу), 11 278 танків, 33 902 артсистеми, 23 436 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 132 200 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу  – близько 1 132 200 (+1 130) осіб
  • танків – 11 278 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 23 436 (+37) од.
  • артилерійських систем  – 33 902 (+23) од.
  • РСЗВ – 1 524 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 229 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235) од.
  • крилаті ракети – 3 864 (+0) од.
  • кораблі / катери   – 28 (+0) од.
  • підводні човни  – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни   – 65 026 (+134) од.
  • спеціальна техніка – 3 980 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 174 боєзіткнення, ворог 65 разів атакував на Покровському напрямку, - Генштаб

Втрати росіян 20 жовтня

Автор: 

армія рф (19143) Генштаб ЗС (7428) ліквідація (4511) знищення (8540)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Давно такого замісу не було...Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.10.2025 07:51 Відповісти
+8
Минув 4262 день москальсько-української війни.
202!! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня 45 - файно, арта та логістика теж добре.
Логістика перевалили за 65 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 132 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
показати весь коментар
21.10.2025 08:00 Відповісти
+5
Дохіріще чого, лисих херів. Вже всі могильники на рембазах перерили, на сьгодні віслюки у них за ББМ, двоногі в тому чіслі.
показати весь коментар
21.10.2025 08:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
37 ББМ - ого здавалось би
проте 15.10 загалом 23 347 ББМ
16.10 + 9 а загалом 23 384 тобто доплюсовали ще 28 ББМ так що на 16.10 також 37
показати весь коментар
21.10.2025 07:48 Відповісти
Цікаво, якщо на деякі наші далекобійні БПЛА поставити систему типу Ігла (Стінгер, НЛАУ) для збиття гвинтокрилів, які на наші БПЛА палюють, це збільшить число у графі "збиті гелікоптери"?
показати весь коментар
21.10.2025 07:50 Відповісти
Колись, кілька років тому, написав те саме про БЕКи. Тоді місцеві експерди мені пояснювали, що це неможливо. А воно диви як вийшло, - і можливо, і навіть працює
показати весь коментар
21.10.2025 09:28 Відповісти
Давно такого замісу не було...Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.10.2025 07:51 Відповісти
Броні намолотили багацько але одной одиниці все ж не вистачає - 4 999 од з початку року, до кінця року ну нехай ще 300-350 одиниць, до найменшого по втратам броні 23 року (7 955) все рівно ну ні як не дотягує.
показати весь коментар
21.10.2025 07:55 Відповісти
Минув 4262 день москальсько-української війни.
202!! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня 45 - файно, арта та логістика теж добре.
Логістика перевалили за 65 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 132 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
показати весь коментар
21.10.2025 08:00 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 08:03 Відповісти
За даними на початок 2025 року, в Росії залишається близько 4065 бойових броньованих машин (ББМ) на складах, з них приблизно 1200 БМП у хорошому стані. Загальна кількість ББМ, які перебувають на озброєнні, оцінюється приблизно в 5700 одиниць, з яких близько 1350 - це БМП
показати весь коментар
21.10.2025 08:00 Відповісти
Там на складах дохіріще.
показати весь коментар
21.10.2025 08:09 Відповісти
Дохіріще чого, лисих херів. Вже всі могильники на рембазах перерили, на сьгодні віслюки у них за ББМ, двоногі в тому чіслі.
показати весь коментар
21.10.2025 08:15 Відповісти
Віслюків не обіжати. Афган, ящо знаєш.
показати весь коментар
21.10.2025 08:18 Відповісти
Тірікони донетчини ну прям гори афгана один в один
показати весь коментар
21.10.2025 08:22 Відповісти
Бачу. Небо і Земля.
показати весь коментар
21.10.2025 08:24 Відповісти
Віслюків чудово в тепляк видно, найкращі корегувальники.
показати весь коментар
21.10.2025 10:20 Відповісти
Слава ЗСУ! Нормально покосили.
показати весь коментар
21.10.2025 08:07 Відповісти
На сьгодні 20 тисяч чумардосів з початку місяця і десь 31 тис за жовтень цілком реально, а на болотах на зараз в змозі набрати 17-20 тисяч мільонерів і нехватка озвіздошиних вже проявляється, женуть всіх хто хоч якось шевелиться, про екіпіровку навіть мови нема, поторюють за дідами - в бою дістанеш.
показати весь коментар
21.10.2025 08:11 Відповісти
Результатами задоволений а всеж хоиілося щоб воінам менше роботи було а ще краще взагалі не було щоб верталися по домівках родини чекають Боже бережи Україну Слава Героям
показати весь коментар
21.10.2025 08:48 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
21.10.2025 09:18 Відповісти
 
 