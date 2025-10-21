Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 132 200 осіб (+1130за добу), 11 278 танків, 33 902 артсистеми, 23 436 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 132 200 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб
- танків – 11 278 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 23 436 (+37) од.
- артилерійських систем – 33 902 (+23) од.
- РСЗВ – 1 524 (+0) од.
- засоби ППО – 1 229 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235) од.
- крилаті ракети – 3 864 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134) од.
- спеціальна техніка – 3 980 (+0) од.
проте 15.10 загалом 23 347 ББМ
16.10 + 9 а загалом 23 384 тобто доплюсовали ще 28 ББМ так що на 16.10 також 37
202!! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня 45 - файно, арта та логістика теж добре.
Логістика перевалили за 65 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 132 000 це більше, ніж все населення Брянської області.