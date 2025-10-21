Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 132 200 человек (+1130 за сутки), 11 278 танков, 33 902 артсистемы, 23 436 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 132 200 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 21.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 132 200 (+1 130) человек
- танков - 11 278 (+8) ед.
- боевых бронированных машин - 23 436 (+37) ед.
- артиллерийских систем - 33 902 (+23) ед.
- РСЗО - 1 524 (+0) ед.
- средства ПВО - 1 229 (+0) ед.
- самолетов - 428 (+0) ед.
- вертолетов - 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 72 600 (+235) ед.
- крылатые ракеты - 3 864 (+0) ед.
- корабли/катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 65 026 (+134) ед.
- специальная техника - 3 980 (+0) ед.
Микола Січень
21.10.2025 07:51
Qq Qqq
21.10.2025 08:00
Vitaliy Kasenkov
21.10.2025 08:15
проте 15.10 загалом 23 347 ББМ
16.10 + 9 а загалом 23 384 тобто доплюсовали ще 28 ББМ так що на 16.10 також 37
202!! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня 45 - файно, арта та логістика теж добре.
Логістика перевалили за 65 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 132 000 це більше, ніж все населення Брянської області.