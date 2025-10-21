РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 132 200 человек (+1130 за сутки), 11 278 танков, 33 902 артсистемы, 23 436 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 132 200 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 21.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 132 200 (+1 130) человек
  • танков - 11 278 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 436 (+37) ед.
  • артиллерийских систем - 33 902 (+23) ед.
  • РСЗО - 1 524 (+0) ед.
  • средства ПВО - 1 229 (+0) ед.
  • самолетов - 428 (+0) ед.
  • вертолетов - 346 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 72 600 (+235) ед.
  • крылатые ракеты - 3 864 (+0) ед.
  • корабли/катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 65 026 (+134) ед.
  • специальная техника - 3 980 (+0) ед.

Потери россиян 20 октября

армия РФ (20982) Генштаб ВС (7119) ликвидация (4118) уничтожение (8216)
Давно такого замісу не було...Слава ЗСУ!
21.10.2025 07:51 Ответить
Минув 4262 день москальсько-української війни.
202!! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня 45 - файно, арта та логістика теж добре.
Логістика перевалили за 65 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 132 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
21.10.2025 08:00 Ответить
Дохіріще чого, лисих херів. Вже всі могильники на рембазах перерили, на сьгодні віслюки у них за ББМ, двоногі в тому чіслі.
21.10.2025 08:15 Ответить
37 ББМ - ого здавалось би
проте 15.10 загалом 23 347 ББМ
16.10 + 9 а загалом 23 384 тобто доплюсовали ще 28 ББМ так що на 16.10 також 37
21.10.2025 07:48 Ответить
Цікаво, якщо на деякі наші далекобійні БПЛА поставити систему типу Ігла (Стінгер, НЛАУ) для збиття гвинтокрилів, які на наші БПЛА палюють, це збільшить число у графі "збиті гелікоптери"?
21.10.2025 07:50 Ответить
Давно такого замісу не було...Слава ЗСУ!
21.10.2025 07:51 Ответить
Броні намолотили багацько але одной одиниці все ж не вистачає - 4 999 од з початку року, до кінця року ну нехай ще 300-350 одиниць, до найменшого по втратам броні 23 року (7 955) все рівно ну ні як не дотягує.
21.10.2025 07:55 Ответить
Минув 4262 день москальсько-української війни.
202!! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня 45 - файно, арта та логістика теж добре.
Логістика перевалили за 65 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 132 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
21.10.2025 08:00 Ответить
21.10.2025 08:03 Ответить
За даними на початок 2025 року, в Росії залишається близько 4065 бойових броньованих машин (ББМ) на складах, з них приблизно 1200 БМП у хорошому стані. Загальна кількість ББМ, які перебувають на озброєнні, оцінюється приблизно в 5700 одиниць, з яких близько 1350 - це БМП
21.10.2025 08:00 Ответить
Там на складах дохіріще.
21.10.2025 08:09 Ответить
Дохіріще чого, лисих херів. Вже всі могильники на рембазах перерили, на сьгодні віслюки у них за ББМ, двоногі в тому чіслі.
21.10.2025 08:15 Ответить
Віслюків не обіжати. Афган, ящо знаєш.
21.10.2025 08:18 Ответить
Тірікони донетчини ну прям гори афгана один в один
21.10.2025 08:22 Ответить
Бачу. Небо і Земля.
21.10.2025 08:24 Ответить
Слава ЗСУ! Нормально покосили.
21.10.2025 08:07 Ответить
На сьгодні 20 тисяч чумардосів з початку місяця і десь 31 тис за жовтень цілком реально, а на болотах на зараз в змозі набрати 17-20 тисяч мільонерів і нехватка озвіздошиних вже проявляється, женуть всіх хто хоч якось шевелиться, про екіпіровку навіть мови нема, поторюють за дідами - в бою дістанеш.
21.10.2025 08:11 Ответить
Результатами задоволений а всеж хоиілося щоб воінам менше роботи було а ще краще взагалі не було щоб верталися по домівках родини чекають Боже бережи Україну Слава Героям
21.10.2025 08:48 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.10.2025 09:18 Ответить
 
 