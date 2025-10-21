Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 132 200 человек (+1130 за сутки), 11 278 танков, 33 902 артсистемы, 23 436 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 132 200 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 21.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 132 200 (+1 130) человек

танков - 11 278 (+8) ед.

боевых бронированных машин - 23 436 (+37) ед.

артиллерийских систем - 33 902 (+23) ед.

РСЗО - 1 524 (+0) ед.

средства ПВО - 1 229 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 72 600 (+235) ед.

крылатые ракеты - 3 864 (+0) ед.

корабли/катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 65 026 (+134) ед.

специальная техника - 3 980 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 174 боестолкновения, враг 65 раз атаковал на Покровском направлении, - Генштаб