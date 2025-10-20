На фронте произошло 174 боестолкновения, враг 65 раз атаковал на Покровском направлении, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 174 боевых столкновения.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли один ракетный удар, применив две ракеты, 32 авиационных удара, сбросив при этом 67 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2 249 дронов-камикадзе и осуществили 2 932 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 25 управляемых бомб, осуществил 125 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня противник девять раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг сегодня совершил семь наступательных действий вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного и Богуславки. Два боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отбили четыре штурма противника в районах населенных пунктов Торское, Дробышево, Колодязи и Шандриголово.

На Славянском направлении враг девять раз атаковал вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григорьевки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Александро-Шультино, Катериновки, Щербиновки, Русина Яра, Софиевки и Полтавки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 65 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Паньковка, Новоэкономичное, Молодецкое, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 130 оккупантов, 89 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, семь беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники и три мотоцикла противника.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Вороное, Сосновка, Калиновское, Новогригорьевка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного. Еще два боевые столкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Зализнычное.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 16 атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Щербаков, Каменского, Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного. До сих пор продолжаются еще четыре боевых столкновения.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Николаевка, совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

