Росіяни намагаються просунутися у бік Покровського на Олександрівському напрямку, - 110 ОМБр

На Олександрівському напрямку російські війська намагаються просунутися в бік Покровського, одночасно активно використовуючи FPV-дрони на оптоволокні

про це в ефірі Еспресо повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач.

"Олександрівський напрямок є дуже динамічним і одним із найактивніших. Тут є місто Покровське. Колись 110-та бригада стояла на захисті Покровська, потім нас перевели на Велику Новосілку, і потроху ми просунулися аж до Покровського. На жаль, місто вмирає, мости й логістика вже знищені", - зазначив Сєкач.

Він додав, що противник потроху просувається, шукаючи діри в нашій обороні. Його головна задача - вийти зараз на Покровське, але командування це розуміє.

"Два дні тому було виявлено командно-спостережний пункт ворожого батальйону, де було знищено сина генерала РФ. Тобто робота триває, і ми намагаємося працювати дистанційно", - зауважив Сєкач.

Також Олександрівському напрямку спостерігається велика кількість FPV‑дронів на оптоволокні.

"Вчора, коли виїжджали на позиції до хлопців, на колеса намоталося оптоволокно - мов павутиння. Певного технічного рішення проти цього наразі немає: воно не фіксується, а виявляється лише візуально. Тож доводиться діяти по-ковбойськи - у кожного бійця дробовик. Ми ходимо з дробовиками, ніби на полюванні, але це зовсім не весело: ті, на кого ми полюємо, полюють на нас і намагаються нас убити - така собі гра в смерть. Їздимо, як на Дикому Заході, й виглядаємо з вікон, шукаючи цих "дронів-ждунів", - наголосив Сєкач.

