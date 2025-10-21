Россияне пытаются продвинуться в сторону Покровского на Александровском направлении, - 110 ОМБр

На Александровском направлении российские войска пытаются продвинуться в сторону Покровского, одновременно активно используя FPV-дроны на оптоволокне

"Александровское направление является очень динамичным и одним из самых активных. Здесь есть город Покровское. Когда-то 110-я бригада стояла на защите Покровска, потом нас перевели на Большую Новоселку, и понемногу мы продвинулись до Покровского. К сожалению, город умирает, мосты и логистика уже уничтожены", - отметил Секач.

Он добавил, что противник понемногу продвигается, ища дыры в нашей обороне. Его главная задача - выйти сейчас на Покровское, но командование это понимает.

"Два дня назад был обнаружен командно-наблюдательный пункт вражеского батальона, где был уничтожен сын генерала РФ. То есть работа продолжается, и мы стараемся работать дистанционно", - отметил Секач.

Также Александровском направлении наблюдается большое количество FPV-дронов на оптоволокне.

"Вчера, когда выезжали на позиции к ребятам, на колеса намоталось оптоволокно - как паутина. Определенного технического решения против этого пока нет: оно не фиксируется, а обнаруживается только визуально. Поэтому приходится действовать по-ковбойски - у каждого бойца дробовик. Мы ходим с дробовиками, будто на охоте, но это совсем не весело: те, на кого мы охотимся, охотятся на нас и пытаются нас убить - такая себе игра в смерть. Ездим, как на Диком Западе, и выглядываем из окон, ища этих "дронов-ждунов", - подчеркнул Секач.

