Спецназовцы проникли в тыл врага на Северо-Слобожанском направлении и устроили засаду: уничтожено 13 оккупантов. ВИДЕО
Группа "А" 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций провела специальные действия на Северо-Слобожанском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Спецназовцы проникли на подконтрольную врагу территорию
Как отмечается, операторы ССО прошли за границу крайних украинских позиций и тихо проникли на подконтрольную врагу территорию. После проведенной доразведки, спешелы совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях.
После ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецназовцы ССО приняли решение остаться на ночевку на захваченных позициях и там осуществить засаду на вражеские группы подкрепления.
Сколько оккупантов ликвидировано?
Благодаря решительным действиям операторов, слаженной работе БПЛА и минометных расчетов, удалось уничтожить еще несколько штурмовых групп врага. По результатам специальных действий подтверждено уничтожение 13 россиян!
Группа ССО успешно провела эксфильтрацию и готовится к следующему заданию.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что группа ССО зашла в тыл к врагу на Северо-Слобожанском направлении, вблизи уничтожила оккупантов и захватила их документы. Также отмечалось, что воины ССО уничтожили российскую ДРГ в Ямполе Донецкой области.
Деякі з них, потім у «дивний спосіб», як і бакай з ДУС часів кучми, тікають за кордон!!