РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8770 посетителей онлайн
Новости Украинский спецназ на оккупированной территории
3 101 9

Спецназовцы проникли в тыл врага на Северо-Слобожанском направлении и устроили засаду: уничтожено 13 оккупантов. ВИДЕО

Группа "А" 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций провела специальные действия на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Спецназовцы проникли на подконтрольную врагу территорию

Как отмечается, операторы ССО прошли за границу крайних украинских позиций и тихо проникли на подконтрольную врагу территорию. После проведенной доразведки, спешелы совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях.

После ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецназовцы ССО приняли решение остаться на ночевку на захваченных позициях и там осуществить засаду на вражеские группы подкрепления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ССО вновь провели успешные действия в тылу врага: уничтожены трое военнослужащих РФ и их транспорт, захвачены документы и оружие ликвидированных. ВИДЕО

Сколько оккупантов ликвидировано?

Благодаря решительным действиям операторов, слаженной работе БПЛА и минометных расчетов, удалось уничтожить еще несколько штурмовых групп врага. По результатам специальных действий подтверждено уничтожение 13 россиян!

Группа ССО успешно провела эксфильтрацию и готовится к следующему заданию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская ДРГ зашла в тыл россиянам вблизи Горловки и ликвидировала группу оккупантов на трех автомобилях: "П#здец! Я в ах#е! Пулевые, бл#дь!". ВИДЕО 18+

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что группа ССО зашла в тыл к врагу на Северо-Слобожанском направлении, вблизи уничтожила оккупантов и захватила их документы. Также отмечалось, что воины ССО уничтожили российскую ДРГ в Ямполе Донецкой области.

Автор: 

боевые действия (5024) Силы специальных операций (57) война в Украине (6602)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В нас є загін спеціального призначення "Слуги", їх потрібно закинути в тил ворога і там настане колапс і біда.
показать весь комментарий
21.10.2025 09:10 Ответить
Повтікають знову на помийки, звідки вони були набрані або поповнять "батальйон Монако".
показать весь комментарий
21.10.2025 09:56 Ответить
"Слуги" і "квартал" це два спецпідрозділи, які грабують Україну і ніші ЗСУ. Вони з ворогом воювати не вміють, вони заточені виключно красти, красти і ще раз красти під дахом Найвєлічайшого Лідера Всесвіту. А їх "спец" татаров може "знищити всіх чеченців", якщо вони підуть знову на Київ. Юзік взяв шефство над "силовиками" і витрушує бізнес. Нарід 73% це проковтнув із задоволенням.
показать весь комментарий
21.10.2025 10:14 Ответить
Цей загін ****** «Служки» гадить успішно з 2019 року в Урядовому кварталі та на посадах визначених Оманським з ухилянтом!
Деякі з них, потім у «дивний спосіб», як і бакай з ДУС часів кучми, тікають за кордон!!
показать весь комментарий
21.10.2025 10:19 Ответить
Почему Украина не наступает на Мелитополь? Там можно уже освобождать огромные участки территорий от врага! Вот это будет нежданчик - возвращение Украины домой!
показать весь комментарий
21.10.2025 09:12 Ответить
4 роки беруть Київ за три дні.
показать весь комментарий
21.10.2025 10:18 Ответить
Красунчики!
показать весь комментарий
21.10.2025 10:12 Ответить
Спецпризначенці не просто молодці, а герої нашого часу, не ті ОПешні бариги, що кожного дня показують себе на шмарафоні і відосах. Дякую вам!!!Слава Україні. Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
21.10.2025 10:16 Ответить
 
 