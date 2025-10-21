Спецназовцы проникли в тыл врага на Северо-Слобожанском направлении и устроили засаду: уничтожено 13 оккупантов. ВИДЕО

Группа "А" 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций провела специальные действия на Северо-Слобожанском направлении.

Спецназовцы проникли на подконтрольную врагу территорию

Как отмечается, операторы ССО прошли за границу крайних украинских позиций и тихо проникли на подконтрольную врагу территорию. После проведенной доразведки, спешелы совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях.

После ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецназовцы ССО приняли решение остаться на ночевку на захваченных позициях и там осуществить засаду на вражеские группы подкрепления.

Сколько оккупантов ликвидировано?

Благодаря решительным действиям операторов, слаженной работе БПЛА и минометных расчетов, удалось уничтожить еще несколько штурмовых групп врага. По результатам специальных действий подтверждено уничтожение 13 россиян!

Группа ССО успешно провела эксфильтрацию и готовится к следующему заданию.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что группа ССО зашла в тыл к врагу на Северо-Слобожанском направлении, вблизи уничтожила оккупантов и захватила их документы. Также отмечалось, что воины ССО уничтожили российскую ДРГ в Ямполе Донецкой области.