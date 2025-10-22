УКР
Зеленський схвалив збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн

Видатки на оборону збільшили. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає збільшення видатків сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Наразі законопроєкт повернуто із підписом президента.

Законопроєкт №14103 Верховна Рада ухвалила 21 жовтня. Ним передбачено збільшення видатків на сектор оборони у розмірі 324,7 млрд грн.

Відомо, що 294,3 млрд грн від цієї суми покриватимуться за кошти міжнародної допомоги, зокрема 6 млрд євро кредиту за програмою ERA loans, який має погашатися за рахунок доходів від використання заморожених активів РФ.

