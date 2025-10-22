Зеленський схвалив збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає збільшення видатків сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Наразі законопроєкт повернуто із підписом президента.
Законопроєкт №14103 Верховна Рада ухвалила 21 жовтня. Ним передбачено збільшення видатків на сектор оборони у розмірі 324,7 млрд грн.
Відомо, що 294,3 млрд грн від цієї суми покриватимуться за кошти міжнародної допомоги, зокрема 6 млрд євро кредиту за програмою ERA loans, який має погашатися за рахунок доходів від використання заморожених активів РФ.
А як Зе солодко співав на дебатах з Порошенком, як пускав сльози про бідних пенсіонерів.
А подбав тільки про пенсії чиновників і про свого тата.