Зеленский одобрил увеличение расходов на оборону на 325 млрд грн

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение расходов сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Сейчас законопроект возвращен с подписью президента.

Законопроект №14103 Верховная Рада приняла 21 октября. Им предусмотрено увеличение расходов на сектор обороны в размере 324,7 млрд грн.

Известно, что 294,3 млрд грн от этой суммы будут покрываться за счет международной помощи, в частности 6 млрд евро кредита по программе ERA loans, который должен погашаться за счет доходов от использования замороженных активов РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ