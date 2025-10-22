Зеленский одобрил увеличение расходов на оборону на 325 млрд грн
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение расходов сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Сейчас законопроект возвращен с подписью президента.
Законопроект №14103 Верховная Рада приняла 21 октября. Им предусмотрено увеличение расходов на сектор обороны в размере 324,7 млрд грн.
Известно, что 294,3 млрд грн от этой суммы будут покрываться за счет международной помощи, в частности 6 млрд евро кредита по программе ERA loans, который должен погашаться за счет доходов от использования замороженных активов РФ.
