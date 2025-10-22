РУС
Зеленский одобрил увеличение расходов на оборону на 325 млрд грн

Расходы на оборону увеличили. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение расходов сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Сейчас законопроект возвращен с подписью президента.

Законопроект №14103 Верховная Рада приняла 21 октября. Им предусмотрено увеличение расходов на сектор обороны в размере 324,7 млрд грн.

Известно, что 294,3 млрд грн от этой суммы будут покрываться за счет международной помощи, в частности 6 млрд евро кредита по программе ERA loans, который должен погашаться за счет доходов от использования замороженных активов РФ.

міндічу основна сума піде?
22.10.2025 11:05 Ответить
Розенблат щасливий! Буде шо красти.
22.10.2025 11:10 Ответить
Де левова частка йде на посилення поліції, ОПи, на командировочні тур-шопи чиновників, підняття зарплат всім крім воюючих, і так далі. А підприємства виють, що не мають контрактів з МО. На "Богдану" МО закупило тільки 5% дальнобійних снарядів. А поставили тільки ближні. От і воюй, як хочеш. Зате кожен рік Зеленський з пафосом повідомляє загальну цифру виділених коштів.
22.10.2025 11:32 Ответить
 
 