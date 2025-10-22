УКР
Новини Допомога Україні від Канади
Канада скасувала передачу відремонтованої бронетехніки Україні та розірвала попередній контракт на $250 млн, - CBC

канада

Міністр оборони Канади Девід Макгінті оголосив про скасування плану передачі Україні відремонтованих бойових машин і розірвання попереднього контракту з комерційною компанією, яка виступала посередником у проєкті.

Про це повідомляє CBC, передає Цензор.НЕТ.

У межах проєкту майже два роки тому міністерство передало компанії Armatec Survivability у Дорчестері 25 знятих з експлуатації військових транспортерів для відновлення. Очікувалося, що в результаті відновлення частина техніки буде поставлена Україні, а загальна вартість контракту оцінювалася до 250 млн доларів.

Оператори дронів знищили бронемашину ворога під час невдалої спроби окупантів атакувати біля Горіхового.

За словами Макгінті, контракт з посередником анульовано. Міністр відмовився від детальних коментарів щодо причин та змісту розірвання, додавши: "Побачимо, як це розвиватиметься з точки зору взаємин з департаментом та підрядником".

Раніше план передбачав як передачу нових машин, так і відновлених. Наразі Україна отримала лише частину нових бронемашин. Armatec також показувала демонстраційний автомобіль із вдосконаленою гарматою та дистанційно керованою збройовою станцією, розроблений для українського проєкту.

Деталі щодо причин скасування контракту і подальшої долі відремонтованих машин не розкриті; урядова звітність лише натякала на припинення робіт цього літа.

Канада (2272) ремонт (2368) техніка (1975)
посередник якась прокладка від умерова чи шмигаля ?
22.10.2025 11:21 Відповісти
Вже всіх задовбали ці корупційні схеми Зельоного шобла. Західна преса рясніє статтями про боротьбу Зельоних не з ворогом, а з тими, хто заважає красти.
22.10.2025 11:21 Відповісти
Боюсь чи не встромили свої горбаті дзьоби рожеві фламінгоміндічі в цю угоду між Канадою і Україною, бо просто так Канада не призупиняла б цю угоду.
22.10.2025 11:25 Відповісти
