Канада скасувала передачу відремонтованої бронетехніки Україні та розірвала попередній контракт на $250 млн, - CBC
Міністр оборони Канади Девід Макгінті оголосив про скасування плану передачі Україні відремонтованих бойових машин і розірвання попереднього контракту з комерційною компанією, яка виступала посередником у проєкті.
Про це повідомляє CBC, передає Цензор.НЕТ.
У межах проєкту майже два роки тому міністерство передало компанії Armatec Survivability у Дорчестері 25 знятих з експлуатації військових транспортерів для відновлення. Очікувалося, що в результаті відновлення частина техніки буде поставлена Україні, а загальна вартість контракту оцінювалася до 250 млн доларів.
За словами Макгінті, контракт з посередником анульовано. Міністр відмовився від детальних коментарів щодо причин та змісту розірвання, додавши: "Побачимо, як це розвиватиметься з точки зору взаємин з департаментом та підрядником".
Раніше план передбачав як передачу нових машин, так і відновлених. Наразі Україна отримала лише частину нових бронемашин. Armatec також показувала демонстраційний автомобіль із вдосконаленою гарматою та дистанційно керованою збройовою станцією, розроблений для українського проєкту.
Деталі щодо причин скасування контракту і подальшої долі відремонтованих машин не розкриті; урядова звітність лише натякала на припинення робіт цього літа.
