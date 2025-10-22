Канада отменила передачу отремонтированной бронетехники Украине и расторгла предварительный контракт на $250 млн, - CBC

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти объявил об отмене плана передачи Украине отремонтированных боевых машин и расторжении предыдущего контракта с коммерческой компанией, выступавшей посредником в проекте.

В рамках проекта почти два года назад министерство передало компании Armatec Survivability в Дорчестере 25 снятых с эксплуатации военных транспортеров для восстановления. Ожидалось, что в результате восстановления часть техники будет поставлена Украине, а общая стоимость контракта оценивалась до 250 млн долларов.

По словам Макгинти, контракт с посредником аннулирован. Министр отказался от подробных комментариев относительно причин и содержания расторжения, добавив: "Посмотрим, как это будет развиваться с точки зрения взаимоотношений с департаментом и подрядчиком".

Ранее план предусматривал как передачу новых машин, так и восстановленных. Сейчас Украина получила лишь часть новых бронемашин. Armatec также показывала демонстрационный автомобиль с усовершенствованной пушкой и дистанционно управляемой оружейной станцией, разработанный для украинского проекта.

Детали о причинах отмены контракта и дальнейшей судьбе отремонтированных машин не раскрыты; правительственная отчетность лишь намекала на прекращение работ этим летом.

