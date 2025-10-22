РУС
Новости Помощь Украине от Канады
Канада отменила передачу отремонтированной бронетехники Украине и расторгла предварительный контракт на $250 млн, - CBC

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти объявил об отмене плана передачи Украине отремонтированных боевых машин и расторжении предыдущего контракта с коммерческой компанией, выступавшей посредником в проекте.

Об этом сообщает CBC, передает Цензор.НЕТ.

В рамках проекта почти два года назад министерство передало компании Armatec Survivability в Дорчестере 25 снятых с эксплуатации военных транспортеров для восстановления. Ожидалось, что в результате восстановления часть техники будет поставлена Украине, а общая стоимость контракта оценивалась до 250 млн долларов.

По словам Макгинти, контракт с посредником аннулирован. Министр отказался от подробных комментариев относительно причин и содержания расторжения, добавив: "Посмотрим, как это будет развиваться с точки зрения взаимоотношений с департаментом и подрядчиком".

Ранее план предусматривал как передачу новых машин, так и восстановленных. Сейчас Украина получила лишь часть новых бронемашин. Armatec также показывала демонстрационный автомобиль с усовершенствованной пушкой и дистанционно управляемой оружейной станцией, разработанный для украинского проекта.

Детали о причинах отмены контракта и дальнейшей судьбе отремонтированных машин не раскрыты; правительственная отчетность лишь намекала на прекращение работ этим летом.

посередник якась прокладка від умерова чи шмигаля ?
22.10.2025 11:21 Ответить
Вже всіх задовбали ці корупційні схеми Зельоного шобла. Західна преса рясніє статтями про боротьбу Зельоних не з ворогом, а з тими, хто заважає красти.
22.10.2025 11:21 Ответить
Українська корупція!?!...
... Через комерційну " прокладку"!...
22.10.2025 11:21 Ответить
Мабуть зеленський ляпнув то що не треба було ляпати.
22.10.2025 11:22 Ответить
зі злодіями ніхто на Заході не має намірів мати справу
22.10.2025 11:22 Ответить
Канадское правительство помнит как подставили с Rochel Senator ! Как из бюджета Канады через офшор ЗЕдеятели вывели 9 млн.CAD! Тогда Анан чуть поста не лешилась!
22.10.2025 11:25 Ответить
Боюсь чи не встромили свої горбаті дзьоби рожеві фламінгоміндічі в цю угоду між Канадою і Україною, бо просто так Канада не призупиняла б цю угоду.
22.10.2025 11:25 Ответить
можете не боятися - однозначно та гарантовано встромили
22.10.2025 11:35 Ответить
101 % шо встромили.
22.10.2025 11:36 Ответить
До бабки не ходи- встромили!
22.10.2025 11:52 Ответить
Як завжди влада клоуна все робить щоб посваритися з партнерами.
22.10.2025 11:31 Ответить
Не бійтеся. Встромили. Чи може шмуль добровільно пройде мимо можливості бабла зрубити?
22.10.2025 11:33 Ответить
.. десь явно стирчали зелені корупційні ручки.
22.10.2025 11:33 Ответить
там вже давно лапи загребущі
22.10.2025 11:36 Ответить
100% зелені паскуди спалились на корупії
22.10.2025 11:35 Ответить
Це було очікувано
22.10.2025 11:43 Ответить
Який нах посередник у час війни?
Звісно, зе-слуги, що варять бабло, на крові!
22.10.2025 11:44 Ответить
Якщо уважно читати то всі проблеми зв'язані в Канаді, тож зачекайте коли нові повідомлення!!!
22.10.2025 11:48 Ответить
контракт з посередником анульовано Джерело: https://censor.net/ua/n358100
Класична ситуація ще з 90х (мовою оригіналу):
"Я ж тєбє ґаваріл - бандіцкіє морди, а ти: юрідічєскіє літца, юрідічєскіє літца!"
22.10.2025 11:58 Ответить
значит крали твари и канада не хочет с обрезанной швалью иметь дело
22.10.2025 12:00 Ответить
Ох вже ці ЗЕпосередники!!!
22.10.2025 12:01 Ответить
 
 