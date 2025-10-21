Оператори дронів знищили бронемашину ворога під час невдалої спроби окупантів атакувати біля Горіхового. ВIДЕО

Українські захисники продемонстрували рідкісні кадри використання техніки противника механізованими штурмовими групами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська намагалися просунутися в районі Горіхового, використовуючи бронемашину. Після влучного удару FPV-дроном по броні водій не впорався з керуванням - техніка перекинулася в кювет.

Далі роботу завершили пілоти підрозділу "Асгард" 42-ї окремої механізованої бригади спільно з ББС "Перун". Вони знищили і бронемашину, і особовий склад противника, який перебував поруч.

