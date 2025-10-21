УКР
Оператори дронів знищили бронемашину ворога під час невдалої спроби окупантів атакувати біля Горіхового. ВIДЕО

Українські захисники продемонстрували рідкісні кадри використання техніки противника механізованими штурмовими групами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська намагалися просунутися в районі Горіхового, використовуючи бронемашину. Після влучного удару FPV-дроном по броні водій не впорався з керуванням - техніка перекинулася в кювет.

Далі роботу завершили пілоти підрозділу "Асгард" 42-ї окремої механізованої бригади спільно з ББС "Перун". Вони знищили і бронемашину, і особовий склад противника, який перебував поруч.

Автор: 

Донецька область (9876) техніка (1974) дрони (6110) 42 окрема механізована бригада (17) Покровський район (1119) Горіхове (5)
ББМ висрала кацапів, але прожили вони не довго.
21.10.2025 15:13 Відповісти
Гарно горить "братська могила піхоти"... Цікаво - який ідіот у СРСР придумав з задніх дверей десантного відділення БМП-1, зробить паливні баки?
21.10.2025 15:55 Відповісти
Срали, да упали 🤣
21.10.2025 16:11 Відповісти
 
 