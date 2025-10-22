У бідних регіонах Росії зрив набору контрактників через великі втрати і низькі виплати, - ГУР
У низці російських регіонів спостерігається зрив кампанії з набору контрактників до збройних сил РФ.
Пр це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, найгірша ситуація - у найбідніших регіонах, таких як республіка Саха (Якутія). Згідно з внутрішніми документами Міноборони РФ, середній недобір у відбірних пунктах Якутії становить близько 40% від установлених Москвою норм. Причинами називають недостатні регіональні виплати, а також небажання місцевої влади активно підтримувати рекрутинг.
Крім того, розвідка зазначає, що на провал кампанії вплинули значні втрати серед місцевого населення, зокрема представників етнічних груп - якутів, евенків та евенів, які не бажають воювати за інтереси Москви.
Подібна ситуація спостерігається і в інших далекосхідних регіонах Росії. Тим часом Кремль намагається компенсувати нестачу військових, активно вербуючи іноземців: відомо щонайменше про 270 загиблих або зниклих найманців з Казахстану, які воювали на боці РФ.
А давайте підпишемо з кацапами капітуляцію, віддамо їм ще, з барського плеча території, людей, перестанемо стріляти, виведемо з під санкцій? - хай бідолашні швидше відновлюються та швидше та сильніше знову вдарять по нас - поки у нас тут буде політичних хаос, чи "Слуга народу" #2., а в Європі, на чергових виборах касапи приведуть чергових своїх "ляльок" - щоби європейцям, основним донорам України, вже було точно вже не до нас. Ну, давайте підпишемо капітуляцію з кацапами - врятуємо їх від обвалу та поразки? - укладемо черговий "Мюнхен 1938" та "дирявий Будапешт #2" - щоб кацап таки поновився, і влаштував чергову величезну бійню, та чергову світову війну? Та таких "підписантів" - треба давити, як розпалювачів чергової світової бійні, і бійня ця буде вже на наших кістках.
Якщо ми хочемо вижити, як нація, і як держава, кацапів треба додушувати тут і зараз - поки у нас є достатня міжнародна та фінансова підтримка, поки росія виснажена, ослаблена та під санкціями, а ЗСУ - виснажують росію та руйнують її тили та постачання, економіку загалом. Другого шанса в нас вже просто не буде.
тіко треба мати чим їх реалізувати