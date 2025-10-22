У низці російських регіонів спостерігається зрив кампанії з набору контрактників до збройних сил РФ.

Пр це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найгірша ситуація - у найбідніших регіонах, таких як республіка Саха (Якутія). Згідно з внутрішніми документами Міноборони РФ, середній недобір у відбірних пунктах Якутії становить близько 40% від установлених Москвою норм. Причинами називають недостатні регіональні виплати, а також небажання місцевої влади активно підтримувати рекрутинг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бідних регіонах Росії зрив набору контрактників через великі втрати і низькі виплати, - ГУР

Крім того, розвідка зазначає, що на провал кампанії вплинули значні втрати серед місцевого населення, зокрема представників етнічних груп - якутів, евенків та евенів, які не бажають воювати за інтереси Москви.

Подібна ситуація спостерігається і в інших далекосхідних регіонах Росії. Тим часом Кремль намагається компенсувати нестачу військових, активно вербуючи іноземців: відомо щонайменше про 270 загиблих або зниклих найманців з Казахстану, які воювали на боці РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ