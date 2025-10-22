УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9482 відвідувача онлайн
Новини Мобілізація в РФ
2 200 10

У бідних регіонах Росії зрив набору контрактників через великі втрати і низькі виплати, - ГУР

Штурмові загони росіян

У низці російських регіонів спостерігається зрив кампанії з набору контрактників до збройних сил РФ.

Пр це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найгірша ситуація - у найбідніших регіонах, таких як республіка Саха (Якутія). Згідно з внутрішніми документами Міноборони РФ, середній недобір у відбірних пунктах Якутії становить близько 40% від установлених Москвою норм. Причинами називають недостатні регіональні виплати, а також небажання місцевої влади активно підтримувати рекрутинг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бідних регіонах Росії зрив набору контрактників через великі втрати і низькі виплати, - ГУР

Крім того, розвідка зазначає, що на провал кампанії вплинули значні втрати серед місцевого населення, зокрема представників етнічних груп - якутів, евенків та евенів, які не бажають воювати за інтереси Москви.

Подібна ситуація спостерігається і в інших далекосхідних регіонах Росії. Тим часом Кремль намагається компенсувати нестачу військових, активно вербуючи іноземців: відомо щонайменше про 270 загиблих або зниклих найманців з Казахстану, які воювали на боці РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

росія (68567) мобілізація (3253) ГУР (708)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Регіони вже починають саботувати Москву. Те, про що вже говорив раніше. Грошей немає, людей вже теж. Заводи на рф-ії зупиняються, дефіцит їжі, палива - вимушені експортувати. Додаткові витрати на дірявий бюджет. Попереду в рф-ії надскладна зима - набагато складніша та холодніша від нашої. І їх Європа не спонсує, як нас, доступних нормальних кредитів в них теж немає, Китай теж багато не дасть. Солдати закінчуються, бронетехніки вже немає.
А давайте підпишемо з кацапами капітуляцію, віддамо їм ще, з барського плеча території, людей, перестанемо стріляти, виведемо з під санкцій? - хай бідолашні швидше відновлюються та швидше та сильніше знову вдарять по нас - поки у нас тут буде політичних хаос, чи "Слуга народу" #2., а в Європі, на чергових виборах касапи приведуть чергових своїх "ляльок" - щоби європейцям, основним донорам України, вже було точно вже не до нас. Ну, давайте підпишемо капітуляцію з кацапами - врятуємо їх від обвалу та поразки? - укладемо черговий "Мюнхен 1938" та "дирявий Будапешт #2" - щоб кацап таки поновився, і влаштував чергову величезну бійню, та чергову світову війну? Та таких "підписантів" - треба давити, як розпалювачів чергової світової бійні, і бійня ця буде вже на наших кістках.

Якщо ми хочемо вижити, як нація, і як держава, кацапів треба додушувати тут і зараз - поки у нас є достатня міжнародна та фінансова підтримка, поки росія виснажена, ослаблена та під санкціями, а ЗСУ - виснажують росію та руйнують її тили та постачання, економіку загалом. Другого шанса в нас вже просто не буде.
показати весь коментар
22.10.2025 12:04 Відповісти
+1
Пора ***** проводити мобілізацію ... час настав 🤔
показати весь коментар
22.10.2025 11:56 Відповісти
+1
А її не буде, тобто буде, але скрита..
показати весь коментар
22.10.2025 12:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора ***** проводити мобілізацію ... час настав 🤔
показати весь коментар
22.10.2025 11:56 Відповісти
А її не буде, тобто буде, але скрита..
показати весь коментар
22.10.2025 12:26 Відповісти
цікаво як її можна "скрити"?
показати весь коментар
22.10.2025 12:45 Відповісти
Регіони вже починають саботувати Москву. Те, про що вже говорив раніше. Грошей немає, людей вже теж. Заводи на рф-ії зупиняються, дефіцит їжі, палива - вимушені експортувати. Додаткові витрати на дірявий бюджет. Попереду в рф-ії надскладна зима - набагато складніша та холодніша від нашої. І їх Європа не спонсує, як нас, доступних нормальних кредитів в них теж немає, Китай теж багато не дасть. Солдати закінчуються, бронетехніки вже немає.
А давайте підпишемо з кацапами капітуляцію, віддамо їм ще, з барського плеча території, людей, перестанемо стріляти, виведемо з під санкцій? - хай бідолашні швидше відновлюються та швидше та сильніше знову вдарять по нас - поки у нас тут буде політичних хаос, чи "Слуга народу" #2., а в Європі, на чергових виборах касапи приведуть чергових своїх "ляльок" - щоби європейцям, основним донорам України, вже було точно вже не до нас. Ну, давайте підпишемо капітуляцію з кацапами - врятуємо їх від обвалу та поразки? - укладемо черговий "Мюнхен 1938" та "дирявий Будапешт #2" - щоб кацап таки поновився, і влаштував чергову величезну бійню, та чергову світову війну? Та таких "підписантів" - треба давити, як розпалювачів чергової світової бійні, і бійня ця буде вже на наших кістках.

Якщо ми хочемо вижити, як нація, і як держава, кацапів треба додушувати тут і зараз - поки у нас є достатня міжнародна та фінансова підтримка, поки росія виснажена, ослаблена та під санкціями, а ЗСУ - виснажують росію та руйнують її тили та постачання, економіку загалом. Другого шанса в нас вже просто не буде.
показати весь коментар
22.10.2025 12:04 Відповісти
шанси то добре
тіко треба мати чим їх реалізувати
показати весь коментар
22.10.2025 12:09 Відповісти
Наймуть бібізян із Азії та Африки.
показати весь коментар
22.10.2025 12:38 Відповісти
от би таких...
показати весь коментар
22.10.2025 12:48 Відповісти
А у нас с призывом/бусификацией всё збсь, да, Буданов?
показати весь коментар
22.10.2025 12:48 Відповісти
бурятов цельная тайга
показати весь коментар
22.10.2025 12:54 Відповісти
 
 