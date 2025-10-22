В ряде российских регионов наблюдается срыв кампании по набору контрактников в вооруженные силы РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, наихудшая ситуация - в беднейших регионах, таких как республика Саха (Якутия). Согласно внутренним документам Минобороны РФ, средний недобор в отборочных пунктах Якутии составляет около 40% от установленных Москвой норм. Причинами называют недостаточные региональные выплаты, а также нежелание местных властей активно поддерживать рекрутинг.

Кроме того, разведка отмечает, что на провал кампании повлияли значительные потери среди местного населения, в частности представителей этнических групп - якутов, эвенков и эвенов, которые не желают воевать за интересы Москвы.

Подобная ситуация наблюдается и в других дальневосточных регионах России. Между тем Кремль пытается компенсировать недостаток военных, активно вербуя иностранцев: известно как минимум о 270 погибших или пропавших наемниках из Казахстана, которые воевали на стороне РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ