В бедных регионах России срыв набора контрактников из-за больших потерь и низких выплат, - ГУР
В ряде российских регионов наблюдается срыв кампании по набору контрактников в вооруженные силы РФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, наихудшая ситуация - в беднейших регионах, таких как республика Саха (Якутия). Согласно внутренним документам Минобороны РФ, средний недобор в отборочных пунктах Якутии составляет около 40% от установленных Москвой норм. Причинами называют недостаточные региональные выплаты, а также нежелание местных властей активно поддерживать рекрутинг.
Кроме того, разведка отмечает, что на провал кампании повлияли значительные потери среди местного населения, в частности представителей этнических групп - якутов, эвенков и эвенов, которые не желают воевать за интересы Москвы.
Подобная ситуация наблюдается и в других дальневосточных регионах России. Между тем Кремль пытается компенсировать недостаток военных, активно вербуя иностранцев: известно как минимум о 270 погибших или пропавших наемниках из Казахстана, которые воевали на стороне РФ.
А давайте підпишемо з кацапами капітуляцію, віддамо їм ще, з барського плеча території, людей, перестанемо стріляти, виведемо з під санкцій? - хай бідолашні швидше відновлюються та швидше та сильніше знову вдарять по нас - поки у нас тут буде політичних хаос, чи "Слуга народу" #2., а в Європі, на чергових виборах касапи приведуть чергових своїх "ляльок" - щоби європейцям, основним донорам України, вже було точно вже не до нас. Ну, давайте підпишемо капітуляцію з кацапами - врятуємо їх від обвалу та поразки? - укладемо черговий "Мюнхен 1938" та "дирявий Будапешт #2" - щоб кацап таки поновився, і влаштував чергову величезну бійню, та чергову світову війну? Та таких "підписантів" - треба давити, як розпалювачів чергової світової бійні, і бійня ця буде вже на наших кістках.
Якщо ми хочемо вижити, як нація, і як держава, кацапів треба додушувати тут і зараз - поки у нас є достатня міжнародна та фінансова підтримка, поки росія виснажена, ослаблена та під санкціями, а ЗСУ - виснажують росію та руйнують її тили та постачання, економіку загалом. Другого шанса в нас вже просто не буде.
тіко треба мати чим їх реалізувати