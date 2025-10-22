РУС
В бедных регионах России срыв набора контрактников из-за больших потерь и низких выплат, - ГУР

Штурмовые отряды россиян

В ряде российских регионов наблюдается срыв кампании по набору контрактников в вооруженные силы РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, наихудшая ситуация - в беднейших регионах, таких как республика Саха (Якутия). Согласно внутренним документам Минобороны РФ, средний недобор в отборочных пунктах Якутии составляет около 40% от установленных Москвой норм. Причинами называют недостаточные региональные выплаты, а также нежелание местных властей активно поддерживать рекрутинг.

Кроме того, разведка отмечает, что на провал кампании повлияли значительные потери среди местного населения, в частности представителей этнических групп - якутов, эвенков и эвенов, которые не желают воевать за интересы Москвы.

Подобная ситуация наблюдается и в других дальневосточных регионах России. Между тем Кремль пытается компенсировать недостаток военных, активно вербуя иностранцев: известно как минимум о 270 погибших или пропавших наемниках из Казахстана, которые воевали на стороне РФ.

россия (97753) мобилизация (2928) ГУР (626)
Пора ***** проводити мобілізацію ... час настав 🤔
22.10.2025 11:56 Ответить
А її не буде, тобто буде, але скрита..
22.10.2025 12:26 Ответить
цікаво як її можна "скрити"?
22.10.2025 12:45 Ответить
Регіони вже починають саботувати Москву. Те, про що вже говорив раніше. Грошей немає, людей вже теж. Заводи на рф-ії зупиняються, дефіцит їжі, палива - вимушені експортувати. Додаткові витрати на дірявий бюджет. Попереду в рф-ії надскладна зима - набагато складніша та холодніша від нашої. І їх Європа не спонсує, як нас, доступних нормальних кредитів в них теж немає, Китай теж багато не дасть. Солдати закінчуються, бронетехніки вже немає.
А давайте підпишемо з кацапами капітуляцію, віддамо їм ще, з барського плеча території, людей, перестанемо стріляти, виведемо з під санкцій? - хай бідолашні швидше відновлюються та швидше та сильніше знову вдарять по нас - поки у нас тут буде політичних хаос, чи "Слуга народу" #2., а в Європі, на чергових виборах касапи приведуть чергових своїх "ляльок" - щоби європейцям, основним донорам України, вже було точно вже не до нас. Ну, давайте підпишемо капітуляцію з кацапами - врятуємо їх від обвалу та поразки? - укладемо черговий "Мюнхен 1938" та "дирявий Будапешт #2" - щоб кацап таки поновився, і влаштував чергову величезну бійню, та чергову світову війну? Та таких "підписантів" - треба давити, як розпалювачів чергової світової бійні, і бійня ця буде вже на наших кістках.

Якщо ми хочемо вижити, як нація, і як держава, кацапів треба додушувати тут і зараз - поки у нас є достатня міжнародна та фінансова підтримка, поки росія виснажена, ослаблена та під санкціями, а ЗСУ - виснажують росію та руйнують її тили та постачання, економіку загалом. Другого шанса в нас вже просто не буде.
22.10.2025 12:04 Ответить
шанси то добре
тіко треба мати чим їх реалізувати
22.10.2025 12:09 Ответить
Наймуть бібізян із Азії та Африки.
22.10.2025 12:38 Ответить
от би таких...
22.10.2025 12:48 Ответить
А у нас с призывом/бусификацией всё збсь, да, Буданов?
22.10.2025 12:48 Ответить
бурятов цельная тайга
22.10.2025 12:54 Ответить
 
 