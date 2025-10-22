Favbet Foundation та Андрій Матюха: взаємодія з хорватськими благодійниками для підтримки українців

Новини компаній

З початку повномасштабної війни Хорватія стала для українців безпечною територією, де багато хто знайшов новий дім. Там швидко сформувалася активна громада, яка допомагає переселенцям адаптуватися та залишатися на зв’язку з Україною.

Андрій Матюха

Завдяки взаємодії Favbet Foundation та Андрія Матюхи з хорватськими партнерами сотні тонн гуманітарної допомоги вже дісталися України, а українці у Хорватії отримали простір для навчання, розвитку та культурного спілкування.

Центр адаптації у Загребі: місце, де українці відчувають підтримку

У квітні 2022 року Favbet Foundation підтримав відкриття Центру адаптації для українців у Загребі. Це осередок спілкування, творчості та розвитку. Тут проводяться дитячі та дорослі майстер-класи, зустрічі та святкові заходи, що допомагають переселенцям відчути себе частиною громади.

Фото: Favbet Foundation

Спершу у центрі безкоштовно викладали хорватську та англійську мови. Згодом програма розширилася і з'явилися арт-терапія, спортивні заняття, творчі гуртки, уроки української, математики та читання для дітей.

У грудні 2023 року відбулося перше святкування Дня святого Миколая, на якому діти отримали подарунки від Андрія Матюхи. Свято так сподобалося громадам, що стало щорічною традицією.

У травні 2024 року ГО "Червона Калина" за підтримки Favbet Foundation організувала спортивний фестиваль до Міжнародного дня праці, який зібрав понад тисячу учасників. Подія стала майданчиком для знайомства українців і хорватів, спільних активностей та взаємопідтримки. Того ж року пройшли майстер-класи з гончарства та святкові різдвяні заходи.

Фото: Favbet Foundation

Центр також щороку проводить День української мови, День вишиванки та літні фестивалі, що допомагає переселенцям зберігати культурні традиції.

Favbet Foundation підтримує гуманітарні ініціативи Dobro Dobrim

Хорватська асоціація Dobro Dobrim (DoDo) створена у 2021 році для допомоги постраждалим від землетрусів. Після лютого 2022-го організація активно підтримує Україну.

Вони формують і відправляють великі гуманітарні вантажі. Наприклад, після аварії на Каховській ГЕС було доставлено понад 11 тонн допомоги, куди входили продукти, одяг, засоби гігієни, медикаменти, дитячі товари та корм для тварин. До ініціативи долучилися "Червона Калина", Dobro Dobrim, команда Favbet Foundation та сотні українців у Загребі.

У 2024 році організовано поставку гуманітарки для прифронтових регіонів (продукти, ліки, медичне обладнання та речей першої необхідності).

Фото: Favbet Foundation

Наступною масштабною ініціативою став вантаж, що включав гігієнічні набори, дезінфектори, продукти та медичне обладнання. У реалізації проєкту брали участь Favbet Foundation, Андрій Матюха, Dobro Dobrim, хорватські компанії Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP і уряд Хорватії.

У серпні цього року українська громада у Загребі відзначила 34-ту річницю Незалежності України благодійним заходом, під час якого було зібрано і відправлено до України ліки, продукти, хірургічні набори, меблі, велосипеди та лікарняне обладнання. Ініціаторами події виступили Favbet Foundation, Dobro Dobrim, Посольство України та "Червона Калина".

Плани Favbet Foundation та перспектива розвитку діяльності

Взаємодія з хорватськими громадами довела, що системна допомога має велике значення.

"Кожен вантаж — це конкретна підтримка тих, хто сьогодні тримає удар вдома. Ми знаємо, що війна триває, і допомога має надходити постійно. Тому ми сприяємо створенню системних процесів.", — підкреслює Андрій Матюха, президент Favbet Foundation.

Фонд також продовжить підтримувати проєкти в освіті та спорті.