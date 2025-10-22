Favbet Foundation и Андрей Матюха: взаимодействие с хорватскими благотворителями для поддержки украинцев

Новости компаний

С начала полномасштабной войны Хорватия стала для украинцев безопасной территорией, где многие нашли новый дом. Там быстро сформировалась активная громада, помогающая переселенцам адаптироваться и оставаться на связи с Украиной.

Андрей Матюха

Благодаря взаимодействию Favbet Foundation и Андрея Матюхи с хорватскими партнерами сотни тонн гуманитарной помощи уже доставлены в Украину, а украинцы в Хорватии получили пространство для обучения, развития и культурного общения.

Центр адаптации в Загребе: место, где украинцы чувствуют поддержку

В апреле 2022 года Favbet Foundation поддержал открытие Центра адаптации для украинцев в Загребе. Это центр общения, творчества и развития. Здесь проводятся детские и взрослые мастер-классы, встречи и праздничные мероприятия, которые помогают переселенцам почувствовать себя частью сообщества.

Фото: Favbet Foundation

Сначала в центре бесплатно преподавали хорватский и английский языки. Позже программа расширилась и появились арт-терапия, спортивные занятия, творческие кружки, уроки украинского, математики и чтения для детей.

В декабре 2023 года было первое празднование Дня святого Николая, на котором дети получили подарки от Андрея Матюхи. Праздник так понравился громадам, что стал ежегодной традицией.

В мае 2024 года ОО "Червона Калина" при поддержке Favbet Foundation организовала спортивный фестиваль к Международному дню труда, собравшему более тысячи участников. Событие стало площадкой для знакомства украинцев и хорватов, совместных активностей и взаимоподдержки. В том же году прошли мастер-классы по гончарству и праздничные рождественские мероприятия.

Фото: Favbet Foundation

Центр также ежегодно проводит День украинского языка, День вышиванки и летние фестивали, что помогает переселенцам сохранять культурные традиции.

Favbet Foundation поддерживает гуманитарные инициативы Dobro Dobrim

Хорватская ассоциация Dobro Dobrim (DoDo) была создана в 2021 году для помощи пострадавшим от землетрясений. После февраля 2022 года организация активно поддерживает Украину.

Они формируют и отправляют крупные гуманитарные грузы. Например, после аварии на Каховской ГЭС было доставлено более 11 тонн помощи, включая продукты, одежду, средства гигиены, медикаменты, детские товары и корм для животных. К инициативе присоединились "Червона Калина", Dobro Dobrim, команда Favbet Foundation и сотни украинцев в Загребе.

В 2024 году была организована поставка гуманитарной помощи для прифронтовых регионов - продуктов, медикаментов, медицинского оборудования и предметов первой необходимости.

Фото: Favbet Foundation

Следующей масштабной инициативой стала отправка груза, включавшего гигиенические наборы, дезинфекторы, продукты и медицинское оборудование. В реализации проекта участвовали Favbet Foundation, Андрей Матюха, Dobro Dobrim, хорватские компании Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP и правительство Хорватии.

В августе этого года украинская община в Загребе отметила 34-ю годовщину Независимости Украины благотворительным мероприятием, в ходе которого были собраны и отправлены в Украину лекарства, продукты, хирургические наборы, мебель, велосипеды и больничное оборудование. Инициаторами события выступили Favbet Foundation, Dobro Dobrim, Посольство Украины и "Червона Калина".

Планы Favbet Foundation и перспектива развития деятельности

Сотрудничество с хорватскими сообществами доказало, что системная помощь имеет большое значение.

"Каждый груз — это конкретная поддержка тех, кто сегодня держит удар дома. Мы знаем, что война продолжается, и помощь должна поступать постоянно. Поэтому мы способствуем созданию системных процессов", — подчёркивает Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.

Фонд также продолжит поддерживать проекты в сфере образования и спорта.