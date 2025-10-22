УКР
У РФ залучатимуть резервістів для захисту інфраструктури від українських дронів. Москва запевняє, що це не мобілізація

Палає НПЗ в Рязані РФ

Міністерство оборони Росії заявило про плани залучати резервістів для захисту критично важливих об’єктів у глибині країни від українських безпілотників.

Про це повідомив заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу РФ Володимир Цимлянський, передає Цензор.НЕТ.

За словами Цимлянського, у РФ розробили законопроєкт, який дозволяє спрямовувати резервістів на спеціальні збори для охорони об’єктів життєзабезпечення - енергетики, транспорту, нафтопереробних заводів та іншої інфраструктури.

Як зазначається, основна мета - протидія українським дронам, що все частіше вражають цілі на території Росії.

Представник Генштабу підкреслив, що законопроєкт нібито не передбачає призову на військову службу чи відправлення резервістів у зону бойових дій. За його словами, йдеться лише про тих громадян, які добровільно уклали контракт із резервом.

На окупованій частині Донбасу теж теоретично є "критично важливі підприємства", от як авдіївський косохім. А там і до ЛБЗ недалеко.
показати весь коментар
22.10.2025 17:28 Відповісти
ЗВИЧАЙНО ЩО НІ....просто добровільнопримусово людей залучають до військових дій, а так ні ні. У них і війни нема а СВО бо за розвязування війни у них є стаття в КК
показати весь коментар
22.10.2025 17:29 Відповісти
Ставлю на те що в ці групи попадатимуть ті у кого є зв'язки і гроші...
показати весь коментар
22.10.2025 17:32 Відповісти
Ви мали на увазі, що "в ці групи НЕ попадатимуть ті, у кого є зв'язки та гроші"? Бо це в них фактична мобілізація. З назвою "залучення резервістів до виконання спеціальних завдань". Якщо хтось не розуміє в чому прикол: це контрактнику треба платити 4 мільйони за підписання контракту та потім зарплату контрактника. А "резервісту" нічого платити не треба - він і так зобов'язаний виконувати завдання, а зарплату йому платити зобов'язане підприємство, з якого взяли того резервіста на період "збрів" чи "виконання спеціальних завдань".

Якщо вже коротко по суті новини: в засрашці закінчились гроші на виплати контрактникам, в засрашці закінчились телепні, які готові навіть за 4 мільойни срублів йти в штурмовики. Тож уряд вигадав новий вид мобілізації - залучення "резервістів до виконання спеціальних окремих завдань". А якщо відмовлятимуться через місяць йти на штурми посадок - зідан, обнулення, позасудовий розстріл в ярку. І ніяких виплат від початку!..
показати весь коментар
22.10.2025 17:53 Відповісти
Звісно, що не мобілізація. Бахмут за їхньою "конституцією" теж внутрішня територія, хай захищають.
показати весь коментар
22.10.2025 17:36 Відповісти
Да да, а потом в штурма через неделю 😁
показати весь коментар
22.10.2025 17:40 Відповісти
Це чергова хвиля примусової мобілізації. Тож телепнів з засрашки, які тікатимуть за кордон правдами і неправдами - побільшає. Ситуація з робітниками на цивільних і навіть військових заводах (бо "резервістів" будуть брати і звідти, гарантовано) погіршиться. Податків буде ще менше.

+ погіршення економіки в засрашці вже спостерігається відверте
- вони знайшли додатковий ресурс для "м'ясних штурмів", хоч і значно гірший за добровільців-контрактників за 4 мільйони
показати весь коментар
22.10.2025 17:56 Відповісти
 
 