У РФ залучатимуть резервістів для захисту інфраструктури від українських дронів. Москва запевняє, що це не мобілізація
Міністерство оборони Росії заявило про плани залучати резервістів для захисту критично важливих об’єктів у глибині країни від українських безпілотників.
Про це повідомив заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу РФ Володимир Цимлянський, передає Цензор.НЕТ.
За словами Цимлянського, у РФ розробили законопроєкт, який дозволяє спрямовувати резервістів на спеціальні збори для охорони об’єктів життєзабезпечення - енергетики, транспорту, нафтопереробних заводів та іншої інфраструктури.
Як зазначається, основна мета - протидія українським дронам, що все частіше вражають цілі на території Росії.
Представник Генштабу підкреслив, що законопроєкт нібито не передбачає призову на військову службу чи відправлення резервістів у зону бойових дій. За його словами, йдеться лише про тих громадян, які добровільно уклали контракт із резервом.
Якщо вже коротко по суті новини: в засрашці закінчились гроші на виплати контрактникам, в засрашці закінчились телепні, які готові навіть за 4 мільойни срублів йти в штурмовики. Тож уряд вигадав новий вид мобілізації - залучення "резервістів до виконання спеціальних окремих завдань". А якщо відмовлятимуться через місяць йти на штурми посадок - зідан, обнулення, позасудовий розстріл в ярку. І ніяких виплат від початку!..
+ погіршення економіки в засрашці вже спостерігається відверте
- вони знайшли додатковий ресурс для "м'ясних штурмів", хоч і значно гірший за добровільців-контрактників за 4 мільйони