У РФ залучатимуть резервістів для захисту інфраструктури від українських дронів. Москва запевняє, що це не мобілізація

Міністерство оборони Росії заявило про плани залучати резервістів для захисту критично важливих об’єктів у глибині країни від українських безпілотників.

Про це повідомив заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу РФ Володимир Цимлянський, передає Цензор.НЕТ.

За словами Цимлянського, у РФ розробили законопроєкт, який дозволяє спрямовувати резервістів на спеціальні збори для охорони об’єктів життєзабезпечення - енергетики, транспорту, нафтопереробних заводів та іншої інфраструктури.

Як зазначається, основна мета - протидія українським дронам, що все частіше вражають цілі на території Росії.

Представник Генштабу підкреслив, що законопроєкт нібито не передбачає призову на військову службу чи відправлення резервістів у зону бойових дій. За його словами, йдеться лише про тих громадян, які добровільно уклали контракт із резервом.

