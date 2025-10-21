3 043 9
Мешканець російського Батайська "коригує" атаку українських безпілотників: "Ребята, Кремль не тут нах#й! По Кремлю бить надо. Вы попутали координаты". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець російського Батайська фільмує результат атаки одного із українських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі росіянин фільмує вулицю на якій валяються уламки та звучать автомобільні сигналізації. Чоловік нецензурно лається та "корегує" удари БПЛА, зазначаючи, що "Кремль не тут нах#й".
Увага! Ненормативна лексика!
Це ти маєш палко ненавидіти мАцкву за те, що це вона, завжди сита і з усіх боків захищена, заради свого вЯлічія змусила українців посилати дрони на твою тупу "лимитскую" макітру.