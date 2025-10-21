УКР
Мешканець російського Батайська "коригує" атаку українських безпілотників: "Ребята, Кремль не тут нах#й! По Кремлю бить надо. Вы попутали координаты". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець російського Батайська фільмує результат атаки одного із українських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі росіянин фільмує вулицю на якій валяються уламки та звучать автомобільні сигналізації. Чоловік нецензурно лається та "корегує" удари БПЛА, зазначаючи, що "Кремль не тут нах#й".

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Ульяновську область РФ: горить підстанція, район без світла. ВIДЕО

кремль (544) дрони (6110)
Чекають, що українці за них все вирішать? Куди треба було, туди і попало.
21.10.2025 09:45 Відповісти
Ні-ні, руслику, все воно правильно летить.
Це ти маєш палко ненавидіти мАцкву за те, що це вона, завжди сита і з усіх боків захищена, заради свого вЯлічія змусила українців посилати дрони на твою тупу "лимитскую" макітру.
21.10.2025 09:48 Відповісти
Ворожою мовою: відєт око, да глаз нє ймёт. Хотіли б кацапи самі кремлядей перебити, та й кишка тонка (лідера нема, бо пуйло всіх зачистило).
21.10.2025 09:50 Відповісти
Алкаш якийсь. Напевно, в ларьок пивний влучили, тому й збудився...
21.10.2025 09:50 Відповісти
Гадаю, що цей чувак вже у фсб підписує контракт на сво...
21.10.2025 09:50 Відповісти
у вас там є військовий аеродром та склади з кабами, тому некуй пи.діти ..
21.10.2025 09:52 Відповісти
там 258-й завод, який виробляє авіазаправники для літаків, і ще авіаприладоремонтний завод. Ну, і на Батайському аеродромі теж можть щось ховати.
21.10.2025 10:10 Відповісти
Мешканець російського Батайська востаннє вільно гуляв вулицями Батайська. Попереду на нього чекає неосяжна Сибір.
21.10.2025 09:57 Відповісти
*****,підар,ти теж путін
21.10.2025 10:01 Відповісти
 
 