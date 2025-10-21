Житель российского Батайска "корректирует" атаку украинских беспилотников: "Ребята, Кремль не тут нах#й! По Кремлю бить надо. Вы попутали координаты". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Батайска снимает результат атаки одного из украинских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин снимает улицу на которой валяются обломки и звучат автомобильные сигнализации. Мужчина нецензурно ругается и "корректирует" удары БПЛА, отмечая, что "Кремль не здесь нах#й".

Внимание! Ненормативная лексика!

