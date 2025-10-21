4 483 14
Житель российского Батайска "корректирует" атаку украинских беспилотников: "Ребята, Кремль не тут нах#й! По Кремлю бить надо. Вы попутали координаты". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Батайска снимает результат атаки одного из украинских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин снимает улицу на которой валяются обломки и звучат автомобильные сигнализации. Мужчина нецензурно ругается и "корректирует" удары БПЛА, отмечая, что "Кремль не здесь нах#й".
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+17 Iryna LIV #303361
показать весь комментарий21.10.2025 09:45 Ответить Ссылка
+13 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий21.10.2025 09:48 Ответить Ссылка
+6 Urs
показать весь комментарий21.10.2025 10:10 Ответить Ссылка
Це ти маєш палко ненавидіти мАцкву за те, що це вона, завжди сита і з усіх боків захищена, заради свого вЯлічія змусила українців посилати дрони на твою тупу "лимитскую" макітру.