4 483 14

Житель российского Батайска "корректирует" атаку украинских беспилотников: "Ребята, Кремль не тут нах#й! По Кремлю бить надо. Вы попутали координаты". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Батайска снимает результат атаки одного из украинских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин снимает улицу на которой валяются обломки и звучат автомобильные сигнализации. Мужчина нецензурно ругается и "корректирует" удары БПЛА, отмечая, что "Кремль не здесь нах#й".

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на Ульяновскую область РФ: горит подстанция, район без света. ВИДЕО

Автор: 

кремль (744) дроны (5158)
+17
Чекають, що українці за них все вирішать? Куди треба було, туди і попало.
21.10.2025 09:45 Ответить
+13
Ні-ні, руслику, все воно правильно летить.
Це ти маєш палко ненавидіти мАцкву за те, що це вона, завжди сита і з усіх боків захищена, заради свого вЯлічія змусила українців посилати дрони на твою тупу "лимитскую" макітру.
21.10.2025 09:48 Ответить
+6
там 258-й завод, який виробляє авіазаправники для літаків, і ще авіаприладоремонтний завод. Ну, і на Батайському аеродромі теж можть щось ховати.
21.10.2025 10:10 Ответить
Ворожою мовою: відєт око, да глаз нє ймёт. Хотіли б кацапи самі кремлядей перебити, та й кишка тонка (лідера нема, бо пуйло всіх зачистило).
21.10.2025 09:50 Ответить
Алкаш якийсь. Напевно, в ларьок пивний влучили, тому й збудився...
21.10.2025 09:50 Ответить
Гадаю, що цей чувак вже у фсб підписує контракт на сво...
21.10.2025 09:50 Ответить
у вас там є військовий аеродром та склади з кабами, тому некуй пи.діти ..
21.10.2025 09:52 Ответить
там 258-й завод, який виробляє авіазаправники для літаків, і ще авіаприладоремонтний завод. Ну, і на Батайському аеродромі теж можть щось ховати.
21.10.2025 10:10 Ответить
Мешканець російського Батайська востаннє вільно гуляв вулицями Батайська. Попереду на нього чекає неосяжна Сибір.
21.10.2025 09:57 Ответить
*****,підар,ти теж путін
21.10.2025 10:01 Ответить
Нравица , не нравица - терпи моя красавица.
21.10.2025 10:23 Ответить
Колективна відповідальність, нешановні. Насолоджуйтесь.
21.10.2025 10:28 Ответить
Іді дамой,водкі уже нєт.
21.10.2025 10:28 Ответить
Вот уже ребята там лазяют-магнитолки снимают.
21.10.2025 10:34 Ответить
оно, вже лаптєногі смерди кажуть зе!гниді, що треба бити по крємлю.....
21.10.2025 10:42 Ответить
 
 