В Кремле расстроились, что Трамп не поздравил Путина с днем рождения

Трамп не поздравил Путина с днем рождения

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор Владимир Путин, который 7 октября праздновал день рождения, еще не получил поздравлений от президента США Дональда Трампа.

Его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

В Кремле расстроились, что Трамп до сих пор еще не поздравил Путина.

"Поздравлений Путину по случаю прошедшего дня рождения от Трампа пока не поступало", - добавил Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп поблагодарил Путина за поддержку на соискание Нобелевской премии мира

Отметим, что одним из первых российского диктатора 7 октября поздравил правитель Северной Кореи Ким Чен Ын. Он отметил роль России в формировании нового мирового порядка.

"Мой дорогой товарищ Владимир Путин, посылаю вам самые искренние и теплые поздравления с выдающимся днем рождения. Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной", - говорится в поздравлении.

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко пожелал Путину "крепкого здоровья, счастья, благополучия и неисчерпаемой энергии для достижения новых успехов на высшем государственном посту".

Также в этот день Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава КНР Си Цзиньпин и другие лидеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможная поставка Украине ракет Tomahawk вызывает "беспокойство" у Москвы, - Песков

Трамп не поздравил Путина с днем рождения

Путин ****** Трампа.получит томаГавКом в ****.
15.10.2025 21:35 Ответить
Треба було привітати томагавком
15.10.2025 21:35 Ответить
Не переймайтеся - надішле телеграму на поховання.
15.10.2025 21:41 Ответить
Засмутилися???? Хотіли знову цьому ідіот у по вухах проїхатися!!! А зараз побачимо чи здатен цей рудий на серйозний крок!!!
15.10.2025 21:41 Ответить
А на хріна вітати мертв'яка.
15.10.2025 21:42 Ответить
Просто забив ***, а взагалі -- всьо ідйот па плану,
15.10.2025 21:46 Ответить
кремль в ****
15.10.2025 21:48 Ответить
Як це не привітав? А томагавки кому обвцяв?
15.10.2025 21:49 Ответить
Кіл осиковий ніхто не подарував.
15.10.2025 21:50 Ответить
Вообще-то у }{уйла днюха была 8 дней назад. Или это не то }{уйло?
15.10.2025 21:51 Ответить
Ну они будут ради что будет поздравление и через 8 дней
15.10.2025 22:08 Ответить
Дослухався професора Солов'я. Який день народження у покійника...
15.10.2025 21:53 Ответить
***** плєшива перетопчиться на своїх підборах і без привітання від друга Донні, у нього тимчасова амнезія, що до компромату на нього в архівах КДБ.
15.10.2025 22:00 Ответить
У Феодосії, і так вогнище для ****** запалили на його роковини!!
15.10.2025 22:16 Ответить
Вони у хремлі обнуті- хто вітає вбивц. Тількі інши вбивці
Так Моди і Сильве передайте
15.10.2025 22:21 Ответить
скоро прилетит поздравление по заводам если карлик решит дальше строиь из себя собирателя земель
15.10.2025 22:21 Ответить
Більш хвилює перелік тих, хто привітав
15.10.2025 22:24 Ответить
Щоб воно вже здохло, засмучене.
15.10.2025 22:27 Ответить
На международном саммите в египетском Шарм-эль-Шейхе президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал рукопожатие с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси.

В тот момент, когда ас-Сиси протянул руку Трампу, тот отвернулся. В арабских медиа это расценили игнорирование президентом США египетского коллегу.

"Трамп преподал ас-Сиси урок перед камерой", - написал пользователь Shahin Sth.
https://twitter.com/i/status/1977758147038114056
15.10.2025 22:29 Ответить
 
 