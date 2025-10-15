В Кремле расстроились, что Трамп не поздравил Путина с днем рождения

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор Владимир Путин, который 7 октября праздновал день рождения, еще не получил поздравлений от президента США Дональда Трампа.

Его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

В Кремле расстроились, что Трамп до сих пор еще не поздравил Путина.

"Поздравлений Путину по случаю прошедшего дня рождения от Трампа пока не поступало", - добавил Песков.

Отметим, что одним из первых российского диктатора 7 октября поздравил правитель Северной Кореи Ким Чен Ын. Он отметил роль России в формировании нового мирового порядка.

"Мой дорогой товарищ Владимир Путин, посылаю вам самые искренние и теплые поздравления с выдающимся днем рождения. Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной", - говорится в поздравлении.

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко пожелал Путину "крепкого здоровья, счастья, благополучия и неисчерпаемой энергии для достижения новых успехов на высшем государственном посту".

Также в этот день Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава КНР Си Цзиньпин и другие лидеры.

