Возможная поставка Украине ракет Tomahawk вызывает "беспокойство" у Москвы, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия "тщательно фиксирует" информацию о военной помощи Украине, в частности ракет Tomahawk.

Так, в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину Песков заявил, что "Кремль тщательно фиксирует заявления о ракетах Tomahawk, их звучит много, тема их возможных поставок вызывает большое беспокойство у Москвы".

"Ракеты Tomahawk - это серьезное оружие, но оно не может изменить ситуацию на фронте", - добавил Песков.

Он также отметил, что Tomahawk - это ракета с большим радиусом действия и "может быть в ядерном исполнении".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время субботнего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом говорил о возможности получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.