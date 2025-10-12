РУС
Возможная поставка Украине ракет Tomahawk вызывает "беспокойство" у Москвы, - Песков

Песков о Tomahawk

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия "тщательно фиксирует" информацию о военной помощи Украине, в частности ракет Tomahawk.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину Песков заявил, что "Кремль тщательно фиксирует заявления о ракетах Tomahawk, их звучит много, тема их возможных поставок вызывает большое беспокойство у Москвы".

"Ракеты Tomahawk - это серьезное оружие, но оно не может изменить ситуацию на фронте", - добавил Песков.

Он также отметил, что Tomahawk - это ракета с большим радиусом действия и "может быть в ядерном исполнении".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время субботнего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом говорил о возможности получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

піся гавка на томагавка ))
показать весь комментарий
12.10.2025 13:58 Ответить
Ну так..якщо ракетами розвалити воєнні заводи, аеродроми, порти, енергетику, нафтопереробну промисловість..угу..нічого не змінить..можна ще золоті та алмазні копальні накрити.
показать весь комментарий
12.10.2025 13:58 Ответить
Не може змінити на полі бою....пєсков
А ракети ATACMS хіба не змінили поле бою ?
показать весь комментарий
12.10.2025 13:59 Ответить
Справжнє занепокоєння у русні буде тоді, коли ми створимо ядерну та хімічну зброю.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:05 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2025 14:05 Ответить
============
ти вже це казав,йолупе!
показать весь комментарий
12.10.2025 14:11 Ответить
-Хорошие сапоги. Надо брать
показать весь комментарий
12.10.2025 14:12 Ответить
"Хорошие сапоги... Надо брать!..."
Раз кацапи "забеспакоились" - значить, розуміють, що ці ракети "зламають хребта" їх ВПК...
показать весь комментарий
12.10.2025 14:13 Ответить
А "українська" "ракета" "Фламінго" занепокоєння не викликає...
показать весь комментарий
12.10.2025 14:18 Ответить
Не стоит беспокоится, всё идёт по плану....
показать весь комментарий
12.10.2025 14:20 Ответить
Та срали люди на занепокоїність щурів породи "расияни".
показать весь комментарий
12.10.2025 14:24 Ответить
Дашотикажеш паскуда? Людоїда непокоїть палиця в руках жертви якою може отримати по лобі? А ще тут розказують що бити по моцкві це нічого не допоможе. А як бачим на практиці режим ***** якраз саме дуже боїться коли по моцкві і підеру почне гарно прилітати
показать весь комментарий
12.10.2025 14:26 Ответить
 
 