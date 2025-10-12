Возможная поставка Украине ракет Tomahawk вызывает "беспокойство" у Москвы, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия "тщательно фиксирует" информацию о военной помощи Украине, в частности ракет Tomahawk.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Так, в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину Песков заявил, что "Кремль тщательно фиксирует заявления о ракетах Tomahawk, их звучит много, тема их возможных поставок вызывает большое беспокойство у Москвы".
"Ракеты Tomahawk - это серьезное оружие, но оно не может изменить ситуацию на фронте", - добавил Песков.
Он также отметил, что Tomahawk - это ракета с большим радиусом действия и "может быть в ядерном исполнении".
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время субботнего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом говорил о возможности получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.
А ракети ATACMS хіба не змінили поле бою ?
============
ти вже це казав,йолупе!
Раз кацапи "забеспакоились" - значить, розуміють, що ці ракети "зламають хребта" їх ВПК...