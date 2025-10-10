РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
2 596 24

В ответ на поставку Tomahawk Украине Россия усилит свою систему ПВО, - Путин

Путин сказал, каким будет ответ на поставки Томагавков Украине

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность поставки ракет Tomahawk Украине.

Его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Российский ответ на разговоры о передаче "томагавков" Киеву - это усиление системы ПВО", - сказал он.

Ранее Путин заявлял, что поставка американских Tomahawk Украине приведет к разрушению "положительных тенденций" в отношениях России и США.

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Также читайте: Некоторые европейские союзники Украины увеличили импорт российских энергоносителей, - Reuters

Топ комментарии
+8
*****,були б ті поставки. А кацапська ППО -то діло десяте.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:56 Ответить
+5
Писец азербайджанским самолетам?
показать весь комментарий
10.10.2025 15:55 Ответить
+5
Та, було вже у нещодавній історії. "40 сокир проти с-400"
39 з 40 вразили цілі.
Посилюй, тільки від своєї валізки не відходь.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:00 Ответить
Буде збивати над москвою? - валяй
показать весь комментарий
10.10.2025 15:55 Ответить
Чим? 🤔 Посилити кацапську ППО можна лише зчетвереними максимами. 😊
показать весь комментарий
10.10.2025 16:05 Ответить
Писец азербайджанским самолетам?
показать весь комментарий
10.10.2025 15:55 Ответить
😁 Схоже і кацапським теж пісєц.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:03 Ответить
Вполне может быть. И не только самолетам.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:14 Ответить
*****,були б ті поставки. А кацапська ППО -то діло десяте.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:56 Ответить
а,всьо прапала і не матюжся,зубів не буде.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:02 Ответить
Вони "Лютий" зі швидкістю 130 км/год збити не можуть, а тут "Томагавк" - 900 км/год.
Дайте ***** нові фломастери, будуть мультікі!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:57 Ответить
Порішано. Україні Томагавки, а ти посилюй ппо. Бачу проблема з Томагавками рішена.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:58 Ответить
А Шапіро-Соловьєв горлапанив про ядерні удари по ЄС за Сокири з США.Сто слуцілось?
показать весь комментарий
10.10.2025 16:00 Ответить
Та, було вже у нещодавній історії. "40 сокир проти с-400"
39 з 40 вразили цілі.
Посилюй, тільки від своєї валізки не відходь.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:00 Ответить
Ну моцкву ***** вдесятеро сильніше охороняє чим Асада. Да і з тих пір рашисти багато чому навчились. Так що недооцінювати їх теж не потрібно. Да і навряд чи Тамон дасть стільки Тамагавків щоб прямо сорок зразу ми запустили по моцкві
показать весь комментарий
10.10.2025 17:04 Ответить
Нобелевку йому не дали - тепер він може розслабитися.
Сокири мають граничний термін, а утилізація дороге задоволення. Але якщо їх віддати Україні - утилізація безкоштовна.
Чим не "діл"?
показать весь комментарий
10.10.2025 17:16 Ответить
Бггг.. нуну.. шоб міг посилити, то вже посилив би. Кіздун сраний...
показать весь комментарий
10.10.2025 16:01 Ответить
в ответ на поставку томагавков Украине, що призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах Росії та США, ***** обещает срать в свой чемодан не снимая штаны
показать весь комментарий
10.10.2025 16:03 Ответить
Ну от, навіть пуйло не проти томагавків. Тампон, старший дозволив, завозь.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:05 Ответить
ХАХАХАХАХАХАААХХААХААХХАХАХАХА

КЛОУН!!!!!
показать весь комментарий
10.10.2025 16:07 Ответить
Знов зелена гнида дала поштовх рашистам - не буде цих ракет, як і немає ніяких ракет від української влади - фламінго, трембіта, паляниця... і всі летять десь за 2000 км, американських - є дуже спеціфічні умови запуску. Зате українськи придурки звинувачують Трампа - Трамп не є призидентом України - ваш ********** - зеленский - це ось це тіло - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
показать весь комментарий
10.10.2025 16:09 Ответить
проти Томагавки нема прийому
показать весь комментарий
10.10.2025 16:11 Ответить
кацапске пепео самих себе не можуть захистити
показать весь комментарий
10.10.2025 16:13 Ответить
Ага, как орешки будет щёлкать ***** те Томагавки а вообще, всё идёт по плану, а дальше в том плане передача Украине ядерного оружия.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:33 Ответить
Nu niznaiu kak tam s etimi Tamahaukami , Tromb s nobelskoi proletel kak fanera , budet zloi ...🤔
показать весь комментарий
10.10.2025 16:53 Ответить
Судячи з усього, ботоксний "геостратег" таки пустив "ріденького"...😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.10.2025 16:59 Ответить
 
 