В ответ на поставку Tomahawk Украине Россия усилит свою систему ПВО, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность поставки ракет Tomahawk Украине.

Его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Российский ответ на разговоры о передаче "томагавков" Киеву - это усиление системы ПВО", - сказал он.

Ранее Путин заявлял, что поставка американских Tomahawk Украине приведет к разрушению "положительных тенденций" в отношениях России и США.

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

