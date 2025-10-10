У відповідь на поставку Tomahawk Україні, Росія посилить свою систему ППО, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував можливість поставки ракет Tomahawk Україні.

Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Російська відповідь на розмови про передачу "Томагавків" Києву – це посилення системи ППО", - сказав він.

Раніше Путін заявляв, що поставка американських Tomahawk Україні призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах Росії та США.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Також читайте: Деякі європейські союзники України збільшили імпорт російських енергоносіїв, - Reuters