Новини Ракети Tomahawk для України
2 158 22

У відповідь на поставку Tomahawk Україні, Росія посилить свою систему ППО, - Путін

Путін сказав, якою буде відповідь на поставки Томагавків Україні

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував можливість поставки ракет Tomahawk Україні.

Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Російська відповідь на розмови про передачу "Томагавків" Києву – це посилення системи ППО", - сказав він.

Раніше Путін заявляв, що поставка американських Tomahawk Україні призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах Росії та США.

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Також читайте: Деякі європейські союзники України збільшили імпорт російських енергоносіїв, - Reuters

путін володимир (24903) росія (68336) Томагавк (17)
+4
10.10.2025 15:56 Відповісти
+3
10.10.2025 15:55 Відповісти
+3
10.10.2025 15:55 Відповісти
Буде збивати над москвою? - валяй
10.10.2025 15:55 Відповісти
Чим? 🤔 Посилити кацапську ППО можна лише зчетвереними максимами. 😊
10.10.2025 16:05 Відповісти
Писец азербайджанским самолетам?
10.10.2025 15:55 Відповісти
😁 Схоже і кацапським теж пісєц.
10.10.2025 16:03 Відповісти
Вполне может быть. И не только самолетам.
10.10.2025 16:14 Відповісти
*****,були б ті поставки. А кацапська ППО -то діло десяте.
10.10.2025 15:56 Відповісти
а,всьо прапала і не матюжся,зубів не буде.
10.10.2025 16:02 Відповісти
Вони "Лютий" зі швидкістю 130 км/год збити не можуть, а тут "Томагавк" - 900 км/год.
Дайте ***** нові фломастери, будуть мультікі!
10.10.2025 15:57 Відповісти
Порішано. Україні Томагавки, а ти посилюй ппо. Бачу проблема з Томагавками рішена.
10.10.2025 15:58 Відповісти
А Шапіро-Соловьєв горлапанив про ядерні удари по ЄС за Сокири з США.Сто слуцілось?
10.10.2025 16:00 Відповісти
Та, було вже у нещодавній історії. "40 сокир проти с-400"
39 з 40 вразили цілі.
Посилюй, тільки від своєї валізки не відходь.
10.10.2025 16:00 Відповісти
Бггг.. нуну.. шоб міг посилити, то вже посилив би. Кіздун сраний...
10.10.2025 16:01 Відповісти
в ответ на поставку томагавков Украине, що призведе до руйнування "позитивних тенденцій" у відносинах Росії та США, ***** обещает срать в свой чемодан не снимая штаны
10.10.2025 16:03 Відповісти
Ну от, навіть пуйло не проти томагавків. Тампон, старший дозволив, завозь.
10.10.2025 16:05 Відповісти
ХАХАХАХАХАХАААХХААХААХХАХАХАХА

КЛОУН!!!!!
10.10.2025 16:07 Відповісти
Знов зелена гнида дала поштовх рашистам - не буде цих ракет, як і немає ніяких ракет від української влади - фламінго, трембіта, паляниця... і всі летять десь за 2000 км, американських - є дуже спеціфічні умови запуску. Зате українськи придурки звинувачують Трампа - Трамп не є призидентом України - ваш ********** - зеленский - це ось це тіло - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
10.10.2025 16:09 Відповісти
проти Томагавки нема прийому
10.10.2025 16:11 Відповісти
кацапске пепео самих себе не можуть захистити
10.10.2025 16:13 Відповісти
Ага, как орешки будет щёлкать ***** те Томагавки а вообще, всё идёт по плану, а дальше в том плане передача Украине ядерного оружия.
10.10.2025 16:33 Відповісти
Nu niznaiu kak tam s etimi Tamahaukami , Tromb s nobelskoi proletel kak fanera , budet zloi ...🤔
10.10.2025 16:53 Відповісти
Судячи з усього, ботоксний "геостратег" таки пустив "ріденького"...😂🤣🤣🤣
10.10.2025 16:59 Відповісти
 
 