УКР
Деякі європейські союзники України збільшили імпорт російських енергоносіїв, - Reuters

ЄС продовжує живити економіку Кремля та купувати енергоносії

Євросоюз на 4-й рік повномасштабної війни продовжує фінансувати обидві сторони - Україну та Росію. Великі поставки військової та гуманітарної допомоги Києву компенсуються комерційними платежами Москві за нафту та газ.

Про це пише видання Reuters.

Агентство нагадало, що із 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабну агресію проти України, ЄС зменшив залежність від енергоносіїв з Росії на близько 90%. Проте дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) свідчать, що за перші 8 місяців 2025 року країни блоку імпортували їх на понад 11 млрд євро.

Так, 7 із 27 країн-членів ЄС наростили імпорт, порівняно з минулим роком, зокрема й ті, що підтримують Україну. 

Наприклад, Франція збільшила закупівлі російських енергоресурсів на 40% - до 2,2 млрд євро, Нідерланди - на 72% - до 498 млн євро.

Угорщина збільшила імпорт на 11%, Бельгія - на 3%, Хорватія - на 55%, Румунія - на 57%, а Португалія - на 167%.

Відмова від російських енергоносіїв

Раніше Дональд Трамп не раз закликав країни Європи припинити купувати російську нафту та повторив свою вимогу на Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, оскільки країна не має виходу до моря.

Міністр енергетики США Райт сказав, що Штати готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа остаточно припинить використання російського викопного палива до 2027 року.

Трампа на них немає
показати весь коментар
10.10.2025 15:44 Відповісти
Ну а чьто? Ну а как?.... Власна срака завжди ближча,чим якісь українці. І цю сраку треба тримати в теплі і комфорті. І це не тільки Європа. Це реальні загальнолюдські цінності зараз. На превеликий жаль.
показати весь коментар
10.10.2025 15:50 Відповісти
Мы могли бы что-то говорить если бы сами не качали рашенскую нефть по своей территории.
показати весь коментар
10.10.2025 16:00 Відповісти
"Ви головне вірте, що вас чекають в ЄС та НАТО і зроблять все, щоб ви перемогли. Вже навіть чайник поставили."
показати весь коментар
10.10.2025 16:01 Відповісти
неужели нельзя покупать у других стран ресурсы, почему они накачивают Россию деньгами...
показати весь коментар
10.10.2025 15:51 Відповісти
Как там говорят - пока двое дерутся, победу уносит третий. Вот так трампушка с европой и думают похоже
показати весь коментар
10.10.2025 15:52 Відповісти
Ніхто не відмінив розвиток історії по спіралі - перелік країн той же, які ,,лягли ,, під Гітлера !?
показати весь коментар
10.10.2025 15:55 Відповісти
********* був, є і буде сировинним придатком. Питання лише в тому по якій ціні купувати, за якими квотами і скільки відраховувати на репарації Україні.
показати весь коментар
10.10.2025 16:01 Відповісти
 
 