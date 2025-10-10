Деякі європейські союзники України збільшили імпорт російських енергоносіїв, - Reuters

Євросоюз на 4-й рік повномасштабної війни продовжує фінансувати обидві сторони - Україну та Росію. Великі поставки військової та гуманітарної допомоги Києву компенсуються комерційними платежами Москві за нафту та газ.

Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство нагадало, що із 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабну агресію проти України, ЄС зменшив залежність від енергоносіїв з Росії на близько 90%. Проте дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) свідчать, що за перші 8 місяців 2025 року країни блоку імпортували їх на понад 11 млрд євро.

Читайте: Швеція підтримала план ЄС щодо використання заморожених активів РФ для України, - Bloomberg

Так, 7 із 27 країн-членів ЄС наростили імпорт, порівняно з минулим роком, зокрема й ті, що підтримують Україну.

Наприклад, Франція збільшила закупівлі російських енергоресурсів на 40% - до 2,2 млрд євро, Нідерланди - на 72% - до 498 млн євро.

Угорщина збільшила імпорт на 11%, Бельгія - на 3%, Хорватія - на 55%, Румунія - на 57%, а Португалія - на 167%.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відмова від російських енергоносіїв

Раніше Дональд Трамп не раз закликав країни Європи припинити купувати російську нафту та повторив свою вимогу на Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, оскільки країна не має виходу до моря.

Міністр енергетики США Райт сказав, що Штати готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа остаточно припинить використання російського викопного палива до 2027 року.

Також читайте: Європарламент розглядає прискорення відмови від імпорту нафти та газу з РФ, - Bloomberg