Некоторые европейские союзники Украины увеличили импорт российских энергоносителей, - Reuters

Евросоюз на 4-й год полномасштабной войны продолжает финансировать обе стороны - Украину и Россию. Крупные поставки военной и гуманитарной помощи Киеву компенсируются коммерческими платежами Москве за нефть и газ.

Агентство напомнило, что с 2022 года, когда РФ начала полномасштабную агрессию против Украины, ЕС уменьшил зависимость от энергоносителей из России на около 90%. Однако данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) свидетельствуют, что за первые 8 месяцев 2025 года страны блока импортировали их на более чем 11 млрд евро.

Так, 7 из 27 стран-членов ЕС нарастили импорт по сравнению с прошлым годом, в том числе и те, которые поддерживают Украину.

Например, Франция увеличила закупки российских энергоресурсов на 40% - до 2,2 млрд евро, Нидерланды - на 72% - до 498 млн евро.

Венгрия увеличила импорт на 11%, Бельгия - на 3%, Хорватия - на 55%, Румыния - на 57%, а Португалия - на 167%.

Отказ от российских энергоносителей

Ранее Дональд Трамп не раз призывал страны Европы прекратить покупать российскую нефть и повторил свое требование на Генассамблее ООН.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от покупки российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, поскольку страна не имеет выхода к морю.

Министр энергетики США Райт сказал, что Штаты готовы полностью заменить российские газ и нефть для Европы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа окончательно прекратит использование российского ископаемого топлива к 2027 году.

